РЕН ТВ покажет последний сезон сериала «Игра престолов»

Телеканал РЕН ТВ покажет последний из снятых (седьмой) сезон сериала «Игры престолов». Зрители смогут увидеть картину на телеэкранах 4 февраля. Семь долгожданных эпизодов станут доступны для зрителей канала бесплатно, сообщает телеканал.

Новый сезон «Игры престолов» успел побить многие рекорды. Создатели не только увеличили продолжительность каждой серии, но и повысили выделяемый на съемки бюджет. Средняя стоимость создания одного эпизода составила $14 млн и закрепила «Игру престолов» в рейтинге самых дорогостоящих телешоу мира.

Американский сериал «Игра престолов», основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», выходит в эфир с 2011 года. В августе 2017 года завершился седьмой сезон саги. Восьмой, заключительный сезон сериала выйдет в эфир в 2019 году.