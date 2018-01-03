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Британская почта выпустит коллекцию марок по сериалу «Игра престолов»

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Фото: Global Look Press/HBO
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Королевская почта Великобритании выпустит серию из 10 почтовых марок, которую посвятит телесаге «Игра престолов. На марках изображены персонажи сериала.

Стоимость всей коллекции составит £99 ($134,59 или 7760 рублей). Выпуск набора марок ограничен: первая партия составит 1500 экземпляров.

Марки поступят в продажу в конце января, в настоящее время принимаются заказы на покупку, сообщается на сайте Королевской почты.

Как писал iz.ru, в декабре почта Литвы начала продажу рождественских марок с ароматом имбирного печенья.

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