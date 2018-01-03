Британская почта выпустит коллекцию марок по сериалу «Игра престолов»

Королевская почта Великобритании выпустит серию из 10 почтовых марок, которую посвятит телесаге «Игра престолов. На марках изображены персонажи сериала.

Стоимость всей коллекции составит £99 ($134,59 или 7760 рублей). Выпуск набора марок ограничен: первая партия составит 1500 экземпляров.

Марки поступят в продажу в конце января, в настоящее время принимаются заказы на покупку, сообщается на сайте Королевской почты.

Как писал iz.ru, в декабре почта Литвы начала продажу рождественских марок с ароматом имбирного печенья.