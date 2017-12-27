В продаже появилась марка с изображением стадиона «Самара Арена»

Марка с изображением стадиона «Самара Арена» вышла в обращение. Она попала в буклет из 12 почтовых марок, посвященных стадионам, на которых пройдут матчи ЧМ-2018.

Как сообщает НИА «Самара», марочный буклет «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. Стадионы» появился в продаже 25 декабря. На марках также изображены «Волгоград Арена», «Казань Арена», «Спартак», «Екатеринбург Арена», «Ростов Арена», «Калининград», «Лужники», «Нижний Новгород», «Санкт-Петербург», «Мордовия Арена» и «Фишт».

Марки можно приобрести за 21 рублей, 21 рубль 50 копеек и 22 рубля. А полный комплект марочного буклета обойдется в 265 рублей.

Как говорится в описании марки самарского стадиона, арена возводится на южном склоне холма-останца Жареный Бугор в северной части города. Футбольное поле будет под открытым небом, а зрительские трибуны — под крышей. Высота объекта составит 60 м.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.