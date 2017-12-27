К ЧМ-2018 в Россию ввезут беспошлинное шампанское

Правительство России дало согласие на безакцизный ввоз в страну к чемпионату мира по футболу 127 тыс. бутылок шампанского Taittinger. Игристый напиток не предназначен для продажи — им будут угощать гостей чемпионата на официальных мероприятиях FIFA. Одобрить это решение еще должны депутаты Госдумы.

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Россию «на особых» условиях поставят элитное шампанское Taittinger. Игристое вино освободят от требований закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». На бутылки не будут клеить акцизные марки, налогов производитель шампанского в российскую казну тоже не заплатит. И хотя правительство одобрило такую схему только сейчас, а Госдума еще не высказала своего мнения, на финальной жеребьевке 1 декабря гостей уже угощали этим игристым вином.

Для развлекательной программы чемпионата мира по футболу власти готовы скорректировать федеральное законодательство. В частности, речь идет о 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Из-под его действия выведут 127 тыс. бутылок элитного шампанского объемом 0,75 л. Минфин внес поправки в правительство. Оно их уже одобрило, сообщили «Известиям» в министерстве.

Если нововведения одобрит Госдума, игристое не будут продавать. Им будут только угощать. Это вино создаст праздничное настроение особо важным гостям чемпионата на официальных торжественных мероприятиях. Они будут проводиться в рамках спонсорских контрактов FIFA. Также у производителя не потребуют лицензии на изготовление напитка плюс спиртное не будет учтено в системе госконтроля алкоголя ЕГАИС и с него не будет уплачен акциз, подчеркнули в Минфине. Шампанское в бутылках по 0,75 л могло бы принести в казну чуть больше 3,4 млн рублей. Согласно Налоговому кодексу, действующая ставка на вина игристые составляет 36 рублей за 1 литр напитка.

— Эксклюзивным лицензиатом FIFA в категории «игристое вино» является бренд Taittinger. Компания предоставит свои продукты на чемпионат мира – 2018, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Международной федерации футбола. Шампанское этого бренда уже использовалось во время финальной жеребьевки турнира 1 декабря, отметили в FIFA. При этом там не уточнили, попало ли шампанское под все действующие нормы 171-ФЗ.

Идея ввоза в Россию шампанского для ЧМ-2018 первоначально была высказана Минспортом. В ведомстве ранее объясняли, почему следует вывести более 100 тыс. бутылок шампанского из-под действия российского закона. Так, для соблюдения его норм производителю шампанского пришлось бы представить госорганам большое количество документов. Они не могут быть получены иностранными организациями, пояснил представитель министерства. Компании понадобилось бы некое юридическое лицо для оформления лицензии.

Между тем это шампанское импортируют в Россию отечественные компании. Стоит Taittinger от 5 тыс. до 130 тыс. рублей за бутылку в зависимости от торговой марки и объема (есть и 12-литровые). Шампанское доступно в некоторых торговых сетях.

Минспорт не ответил на запрос «Известий».

— Чемпионат мира — это масштабное событие. В рамках его подготовки и проведения запланирована широкая программа. Например, официальные мероприятия FIFA, спонсорские события и встречи болельщиков — FIFA Fan Fest, — отметил член совета директоров AB InBev (официальный спонсор ЧМ-2018) Ораз Дурдыев.

По его словам, в официальных мероприятиях FIFA, приуроченных к важным и знаменательным поводам, принимают участие высокопоставленные гости. Среди них первые лица и представители международной федерации футбола FIFA, VIP-гости, послы чемпионата. В рамках специальных зон на этих мероприятиях гостям предлагают бесплатные напитки.

Ради теплого приема и создания настроения спецгостям ЧМ-2018 правительство готово пойти на беспрецедентные меры — шампанское отдельного бренда привезут в Россию, минуя все ограничения. Правда, одно условие всё же есть — его будут только пить, а не продавать. Особые послабления условий ввоза напитка в Россию еще должны одобрить депутаты. Но учитывая, что это правительственные поправки, парламентарии, скорее всего, отнесутся к ним с уважением.