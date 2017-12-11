Газировку запретят называть шампанским

На этикетках винодельческой продукции появится точное указание вида напитка — вино столовое, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток. Это следует из поправок Минфина в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Сейчас на потребительской таре производители могут указывать лишь название, иногда на латинице. В Минфине сказали, что новое правило не позволит «вводить потребителей в заблуждение». Часто покупатели не понимают, что под видом шампанского покупают лишь газированный напиток.

Минфин предлагает на этикетках с винодельческой продукцией обязательно указывать ее вид. Это следует из поправок правительства в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), с которыми ознакомились «Известия». После завершения этапа согласования документ внесут в Госдуму. В пресс-службе Минфина подтвердили «Известиям», что правительственные поправки сформированы ведомством. Документ уже отправлен на согласование в министерства.

В тексте поправок также уточняется, что «не допускается указание на этикетке вида винодельческой продукции, которому она не соответствует». В документе подчеркивается, что определения соответствующих напитков находятся в 171-ФЗ. Согласно ему, такая продукция подразделяется на вино, игристое вино (шампанское), ликерное вино, спиртные напитки, произведенные из винных, виноградных и коньячных дистиллятов, в том числе коньяк плюс винные напитки. Последние допускают в своем составе не менее 50% виноматериалов, остальное может приходиться на воду. В правительственных поправках уточняется, что к данному списку продукции следует также добавить столовое вино, ликерное, шампанское классическое и бренди плюс газированное вино, газированный винный напиток. Каждому из них в документе дается определение, с четко указанной крепостью напитка и технологией производства.

В Минфине добавили, что «указание на этикетке точного вида продукции необходимо для того, чтобы не вводить в заблуждение потребителей». Сейчас у производителей не возникает обязанности указывать на этикетке бутылки точный вид напитка. Это приводит к тому, что потребитель может не знать, что именно приобретает. Важная информация указана только на контрэтикетке.

Так, под видом шампанского, например, в похожей бутылке, а иногда и со словом «шампанское», продается «вино игристое газированное» по более низкой цене, ранее рассказывали «Известиям» в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль. Разница состоит в том, что шампанское делается из винограда, а газированное игристое вино из воды, спирта, красителей, ароматизаторов и углекислого газа. Такой напиток стоит в два раза дешевле. Это не только обманывает потребителя, но и вытесняет с рынка настоящее шампанское. Его производство падает, в январе–мае 2017 года оно снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В этой связи Росалкогольрегулирование, МВД, Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверку производителей шампанских вин по поручению Александра Хлопонина.

Виноделы долго добивались введения дополнительной маркировки на этикетках, рассказали «Известиям» в Ассоциации производителей игристых вин.

— Сейчас, как правило, производители просто указывают название на английском языке без каких-либо уточнений о виде напитка. Например, Prosecco, люди думают, что перед ними итальянское игристое вино, хотя это может быть винным газированным напитком, пояснил представитель ассоциации.

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев рассказал «Известиям», что депутаты могут поддержать эту инициативу. Он уточнил, что аналогичные требования к продукции есть на молочном рынке, где на этикетках необходимо давать четкое определение продукту.

— На этикетках надо писать вид напитка, чтобы люди не путались в понятиях, — подчеркнул он.

В Минпромторге, Минсельхозе и Минэкономразвития на запрос «Известий» не ответили.

Точное указание продукции из виноматериалов на этикетке позволит лучше ориентироваться в товарах нижнего ценового сегмента, где зачастую покупатели делают выбор исходя из цены. Также это скажется на производителях, которые продают под видом шампанского газировку — они могут потерять некоторую долю рынка.