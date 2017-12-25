Мэрия Москвы сообщила об отсутствии дефицита шампанского

Шампанские вина завезены в Москву в достаточном количестве, дефицита к Новому году не ожидается. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Как он рассказал в понедельник на пресс-конференции, достаточные объемы шампанского «завезены во все торговые предприятия и общепита, особенно в те, которые работают в новогоднюю ночь». Он добавил, что москвичам и гостям города за шампанским «два раза бегать не придется».

Портал iz.ru сообщил, что свыше 10 млн гостей ожидаются на новогодних праздничных мероприятиях в Москве, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. 23 декабря заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице завершились подготовительные работы к встрече Нового года.