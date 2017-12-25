Прямой эфир

Мэрия Москвы сообщила об отсутствии дефицита шампанского

0
Фото: Global Look Prees/Sebastian Gollnow
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шампанские вина завезены в Москву в достаточном количестве, дефицита к Новому году не ожидается. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Как он рассказал в понедельник на пресс-конференции, достаточные объемы шампанского «завезены во все торговые предприятия и общепита, особенно в те, которые работают в новогоднюю ночь». Он добавил, что москвичам и гостям города за шампанским «два раза бегать не придется».

Портал iz.ru сообщил, что свыше 10 млн гостей ожидаются на новогодних праздничных мероприятиях в Москве, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. 23 декабря заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице завершились подготовительные работы к встрече Нового года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко рассказала о фруктах в подарках сенаторам на Новый год
Новогодний поезд запустили на Кольцевой линии московского метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017