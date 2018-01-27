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Актриса из «Игры престолов» назвала дату выхода последнего сезона

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Актриса сериала HBO «Игра престолов» Мейси Уильямс (исполнительница роли Арьи) сообщила, что первая серия последнего сезона сериала выйдет в апреле 2019 года, пишет Metro.

«Мы заканчиваем съемки в декабре, в эфир первый эпизод выйдет в апреле (2019 года)», — сказала она.

Уильямс также отметила, что хотела бы, чтобы ее героиня в сериале Арья обрела душевный покой.

«Чувства, которые ею двигали в течение всей истории, слишком горькие, запутанные и агрессивные. Я бы хотела, чтобы Арья снова нашла себя саму и избавилась ото всей злости и желания мести», — добавила актриса.

По ее словам, за время съемок сериала актеры сдружились друг с другом и, когда съемки закончатся, будет странно не видеть всю команду регулярно.

Ранее Королевская почта Великобритании сообщила, что выпустит серию из 10 почтовых марок, на которых будут изображены персонажи «Игры престолов». Стоимость всей коллекции составит $134,59.

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