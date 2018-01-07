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Кит Харингтон устроил дебош в баре Нью-Йорка

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Фото: Global Look Press/Hbo
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Актер сериала «Игра престолов» Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, в нетрезвом виде устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка.

Момент пьяного дебоша Харингтона попал на видео. Актер устроил спор с посетителями бара возле бильярдного стола. К Харингтону подошли охранники, которые попросили его удалиться из-за того, что он приставал к посетителям, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, в октябре Кит Харингтон неудачно пошутил над своей невестой Роуз Лесли. Он напугал девушку муляжом отрубленной головы.

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