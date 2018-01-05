Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
Последний, восьмой по счету сезон знаменитого сериала «Игра престолов» появится на экранах в 2019 году.
«Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним - восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», – говорится в сообщении телеканала HBO.
В качестве режиссеров последнего сезона нашумевшего сериала выступят Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс, а продюсерами станут Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.
Как ранее сообщал портал iz.ru, королевская почта Великобритании выпустит серию из 10 почтовых марок, которую посвятит телесаге «Игра престолов».