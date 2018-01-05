Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Последний, восьмой по счету сезон знаменитого сериала «Игра престолов» появится на экранах в 2019 году.

«Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним - восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», – говорится в сообщении телеканала HBO.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i — Game Of Thrones (@GameOfThrones) January 4, 2018

В качестве режиссеров последнего сезона нашумевшего сериала выступят Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс, а продюсерами станут Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

Как ранее сообщал портал iz.ru, королевская почта Великобритании выпустит серию из 10 почтовых марок, которую посвятит телесаге «Игра престолов».