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Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

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Фото: Global Look Press/HBO
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Последний, восьмой по счету сезон знаменитого сериала «Игра престолов» появится на экранах в 2019 году.

«Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним - восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», – говорится в сообщении телеканала HBO.

В качестве режиссеров последнего сезона нашумевшего сериала выступят Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс, а продюсерами станут Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

Как ранее сообщал портал iz.ru, королевская почта Великобритании выпустит серию из 10 почтовых марок, которую посвятит телесаге «Игра престолов».

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