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Актер из «Игры престолов» сообщил о приостановке съемок сериала

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Фото: Global Look Press/ZUMA/HBO
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Британский актер Бенджамин Кромптон, играющий роль главы Черного замка Эддисона Толетта в сериале «Игра престолов», сообщил о приостановке съемочного процесса до следующего года. Слова актера приводит портал NME.

«Несмотря на то, что в сезоне всего шесть серий, мы много снимаем, потому что этот сезон будет последним. Сейчас мы уходим на перерыв. Я думаю, съемки продолжатся в следующем году», — сообщил актер.

По словам Кромптона, каждая серия финального сезона «Игры престолов» будет полнометражным фильмом, а конец удивит поклонников сериала. Он отметил, что на съемки уходит немало сил и энергии. Также в интервью он выразил удивление, что его персонаж «дожил» до восьмого сезона «шоу, в котором героев так часто убивают».

Как сообщал портал iz.ru, «Игра престолов» шестой год подряд была признана самым скачиваемым с пиратских сайтов сериалом. Тем не менее, хакерские утечки не сказались на его телевизионных рейтингах. 

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