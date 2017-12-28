Назван самый «пиратский» сериал по итогам года

Уже шестой год подряд «Игра престолов» стала самым скачиваемым с пиратских сайтов сериалом, сообщает портал TorrentFreak.

Самым популярным стал седьмой сезон сериала, который сильно пострадал от хакерских атак и утечек. Однако на его телевизионные рейтинги это не повлияло.

Наибольшее число людей (порядка 400 тыс.) было зафиксировано при одновременном скачивании финального эпизода последнего сезона.

В тройку лидеров по пиратству также вошли «Ходячие мертвецы» и «Флэш». Четвертое и пятые места — «Теория большого взрыва» и мультсериал «Рик и Морти» соответственно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты назвали самые популярные телесериалы у россиян по итогам 2017 года. Так, первое место занял отечественный ремейк скандинавского «Преступления». В лидеры также попали «Табу» и «Вы меня бесите».