Прямой эфир

Рассказы автора «Игры престолов» экранизируют в сериал

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Igor Russak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серия рассказов автора популярной саги «Игра престолов» Джорджа Мартина будет экранизирована в сериал. Речь идет о произведении под названием «Летящие сквозь ночь». Съемки сериала пройдут в Ирландии.

Согласно замыслу автора, рассказы носят характер фантастического триллера, а события произведения разворачиваются в будущем. По сюжету, ученые отправляются в космос на специальном корабле для того, чтобы познакомиться с инопланетянами. Но на их пути постоянно что-то случается, и это создает большие неудобства, сообщает портал Space.com.

Ранее портал iz.ru сообщал, что королевская почта Великобритании выпустит серию из 10 почтовых марок, которую посвятит телесаге «Игры престолов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017