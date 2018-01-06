Рассказы автора «Игры престолов» экранизируют в сериал

Серия рассказов автора популярной саги «Игра престолов» Джорджа Мартина будет экранизирована в сериал. Речь идет о произведении под названием «Летящие сквозь ночь». Съемки сериала пройдут в Ирландии.

Согласно замыслу автора, рассказы носят характер фантастического триллера, а события произведения разворачиваются в будущем. По сюжету, ученые отправляются в космос на специальном корабле для того, чтобы познакомиться с инопланетянами. Но на их пути постоянно что-то случается, и это создает большие неудобства, сообщает портал Space.com.

Ранее портал iz.ru сообщал, что королевская почта Великобритании выпустит серию из 10 почтовых марок, которую посвятит телесаге «Игры престолов».