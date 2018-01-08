Брэд Питт проиграл на посвященном «Игре престолов» аукционе

Брэд Питт тоже любит «Игру престолов». За просмотр эпизода сериала с Эмилией Кларк он предложил $120 тыс. Благотворительный аукцион устроил актер Шон Пенн. Питту не хватило каких-то $40 тыс., нашелся более щедрый поклонник сериала. Неизвестный гость аукциона выиграл лот за $160 тыс.

В торгах принимала участие вся голливудская рать. За происходящим наблюдала сама Дейенерис Таргариен. За вечер удалось собрать несколько миллионов долларов. Средства направят пострадавшим от цунами в Гаити.