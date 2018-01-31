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Netflix объявила о новом сезоне «Карточного домика» без Спейси

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Компания Netflix объявила о возобновлении съемок нового сезона сериала «Карточный домик», несмотря на скандал вокруг главной звезды Кевина Спейси.

В новом сезоне актерский состав сериала пополнит Дайан Лэйн, известная по ролям в фильмах «Неверная» и «Под солнцем Тосканы», а также Грег Киннир («Вам письмо», «Клан Кеннеди» и «Американская семейка»), сообщает «РИА Новости».

Центральным персонажем нового сезона сериала станет супруга главного героя Клэр Андервуд, роль которой сыграет уже исполнившая эту роль Робин Райт. Дата выхода на экраны нового сезона «Карточного домика» пока не объявлена.

Напомним, Кевин Спейси ранее играл главную роль в сериале «Карточный домик». Также актер должен был сниматься в картине Gore Vidal, производство которой также было остановлено.

Между тем число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны Спейси уже достигло 15 человек. В центре скандала артист оказался после того, как его обвинил в домогательствах актер сериала Srar Trek Энтони Рэпп. Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но принес извинения коллеге.

Компания Netflix в своем квартальном отчете указала, что потеряла $39 млн из-за необходимости переснимать сцены, в которых ранее участвовал Спейси.

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