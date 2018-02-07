Режиссер «Игры престолов» снимет сериал о Конане-варваре

Британского режиссера Мигеля Сапoчника, известного по работе над сериалом «Игра престолов», позвали в новый проект о Кoнане-варваре.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Deadline.

В работе также принимают участие один из авторов сериала «Колония» Райан Кoндал и исполнительный продюсер сериалов «Фарго» и «Рассказ служанки» Уоррен Литтлфилд. Проект снимут для онлайн-сервиса Amazon.

Новый сериал основан на книгах американского писателя Роберта Ирвина Гoварда. Истории о Конане-варваре неоднократно экранизировались. Самым известным актером, сыгравшим Конана-варвара, был Арнольд Шварценеггер.

Ранее 7 февраля стало известно, что создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс выступят сценаристами и продюсерами новых серий «Звездных войн». Известно, что картины будут существовать отдельно от остальных частей саги, в том числе от недавно объявленной трилогии Райана Джонсона.