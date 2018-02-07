Прямой эфир

Режиссер «Игры престолов» снимет сериал о Конане-варваре

0
Фото: Global Look Press/Kerry Hayes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британского режиссера Мигеля Сапoчника, известного по работе над сериалом «Игра престолов», позвали в новый проект о Кoнане-варваре.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Deadline.

В работе также принимают участие один из авторов сериала «Колония» Райан Кoндал и исполнительный продюсер сериалов «Фарго» и «Рассказ служанки» Уоррен Литтлфилд. Проект снимут для онлайн-сервиса Amazon.

Новый сериал основан на книгах американского писателя Роберта Ирвина Гoварда. Истории о Конане-варваре неоднократно экранизировались. Самым известным актером, сыгравшим Конана-варвара, был Арнольд Шварценеггер.

Ранее 7 февраля стало известно, что создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс выступят сценаристами и продюсерами новых серий «Звездных войн». Известно, что картины будут существовать отдельно от остальных частей саги, в том числе от недавно объявленной трилогии Райана Джонсона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поклонники опубликовали видео-спойлер финала «Игры престолов»
HBO объяснил нескорый выход финального сезона «Игры престолов»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017