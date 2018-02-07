Создатели «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны»

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс выступят сценаристами и продюсерами новых серий «Звездных войн». Об этом сообщает Variety.

«Мы гордимся этой возможностью, немного боимся ответственности, и нам не терпится приступить к работе, как только будет закончен последний сезон «Игры престолов», — заявили Бениофф и Уайсс.

Известно, что картины будут существовать отдельно от остальных частей саги, в том числе от недавно объявленной трилогии Райана Джонсона.

«Дэвид и Дэн являются сегодня одними из лучших мастеров. Они работают со сложными персонажами, глубиной сюжета и богатством мифологии. Это позволит «Звездным войнам» продвинуться в неожиданном направлении», — заявила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Информации о сроках создания кинолент не предоставлено. Напомним, 5 февраля компания Disney представила трейлер фильма «Соло. Звездные войны: истории». Сообщалось, что в основе сюжета лежит история знакомства Соло с Чубаккой, который потом станет его другом и сообщником.