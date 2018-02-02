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Поклонники опубликовали видео-спойлер финала «Игры престолов»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/HBO
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Фанаты популярного сериала «Игра престолов» выложили в Сети видеозапись со съемок финала сериала, раскрыв тем самым ключевые моменты сюжета. Запись опубликована на сайте Watchers on the Wall.

На кадрах ролика видно, как горит замок Винтерфелл, принадлежащий по сюжету дому Старков — ключевым персонажам саги. Поклонники сериала сразу принялись выдвигать свои версии происходящего. Часть интернет-пользователей предположила, что замок падет в результате нападения главного антагониста истории — Короля Ночи, который обзавелся собственным драконом в седьмом сезоне. Часть поклонников уверена, что замок могла поджечь Серсея, недавно завладевшая диким огнем. Другие предполагают, что Винтерфелл сгорит из-за Дейенерис Таргариен и ее драконов, сообщает телеканал «360».

Когда именно сгорит родовой замок Старка, пока неизвестно. Предположительно, это случится в середине последнего, восьмого сезона сериала. В Сети также бытует мнение, что горящий замок поставит в «Игре престолов» точку.

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