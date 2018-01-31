Актриса Уильямс опровергла дату выхода нового сезона «Игры престолов»

Актриса Мэйси Уильямс опровергла сообщения СМИ о дате выхода финального сезона сериала «Игра престолов».

По словам девушки, журналисты предоставили неверную информацию о том, что новая серия появится на экранах в апреле 2019 года.

«Даю вам знать, что мое заявление о дате премьеры «Игры престолов», которое я якобы сделала, не соответствует действительности. Эта информация была взята из интервью, которое я давала несколько лет назад», — написала Уильямс в Twitter.

Just a tweet letting you know this game of thrones release date "quote" I've supposedly given is completely false and taken from an interview I did years ago. — Maisie Williams (@Maisie_Williams) January 30, 2018

Неделей ранее Мейси Уильямс, известная всем по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, что премьера будет в следующем апреле.

В начале января телеканал HBO подтвердил, что финальный сезон выйдет в 2019 году, не уточнив месяц. Он будет состоять всего из шести эпизодов.