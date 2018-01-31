Прямой эфир

Актриса Уильямс опровергла дату выхода нового сезона «Игры престолов»

0
Фото: REUTERS/Simon Dawson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Мэйси Уильямс опровергла сообщения СМИ о дате выхода финального сезона сериала «Игра престолов».

По словам девушки, журналисты предоставили неверную информацию о том, что новая серия появится на экранах в апреле 2019 года.

«Даю вам знать, что мое заявление о дате премьеры «Игры престолов», которое я якобы сделала, не соответствует действительности. Эта информация была взята из интервью, которое я давала несколько лет назад», — написала Уильямс в Twitter.

Неделей ранее Мейси Уильямс, известная всем по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, что премьера будет в следующем апреле.

В начале января телеканал HBO подтвердил, что финальный сезон выйдет в 2019 году, не уточнив месяц. Он будет состоять всего из шести эпизодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
HBO объяснил нескорый выход финального сезона «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» устроил дебош в баре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017