HBO объяснил нескорый выход финального сезона «Игры престолов»
Финальный, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны не раньше 2019 года, так как создатели сериала стремятся сделать его самого высокого качества, рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.
«Вот что я вам скажу: им нужно время, чтобы сделать шоу на самом высоком уровне. Поскольку сериал решили продолжить, то оно требует масштабных батальных сцен и внушительных спецэффектов. Эти вещи требуют времени», — приводит его слова портал Entertainment Weekly.
Блойс заверил, что создатели сериала не «лежат на пляже», а являются перфекционистами, и названные сроки выхода финального эпизода — кратчайшие из возможных.
Ранее портал iz.ru сообщал, что уже шестой год подряд «Игра престолов» стала самым скачиваемым с пиратских сайтов сериалом. При этом наиболее популярен у пиратов седьмой сезон шоу.