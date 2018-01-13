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HBO объяснил нескорый выход финального сезона «Игры престолов»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/HBO
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Финальный, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны не раньше 2019 года, так как создатели сериала стремятся сделать его самого высокого качества, рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.

«Вот что я вам скажу: им нужно время, чтобы сделать шоу на самом высоком уровне. Поскольку сериал решили продолжить, то оно требует масштабных батальных сцен и внушительных спецэффектов. Эти вещи требуют времени», — приводит его слова портал Entertainment Weekly.

Блойс заверил, что создатели сериала не «лежат на пляже», а являются перфекционистами, и названные сроки выхода финального эпизода — кратчайшие из возможных.

Ранее портал iz.ru сообщал, что уже шестой год подряд «Игра престолов» стала самым скачиваемым с пиратских сайтов сериалом. При этом наиболее популярен у пиратов седьмой сезон шоу.

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