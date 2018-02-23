Правда на правду

Что такое журналистика — приходящая прислуга или четвертая власть? И стоит ли журналисту обнародовать правду, которая нелицеприятна или даже опасна? Каждый должен сделать собственный выбор, независимо от того, по какую сторону экрана он находится. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Секретное досье»

Стивен Спилберг уже давно доказал, что может снимать кино о чем угодно. Он — как «Мона Лиза», которая, как говорила Фаина Раневская, сама может выбирать, кому ей нравиться. История про героический поступок редакции газеты «Вашингтон пост», позволившей себе публикацию секретных документов о вмешательстве правительства США во внутренние дела зарубежных государств, не лишена избыточного гражданского пафоса — будто картина создана специально под «Оскар». Но скорее это просто очередная прихоть уважаемого режиссера: в его статусе только и остается, что раздавать политические комментарии, а не снимать кино.

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкёрк, Трэйси Леттс, Брэдли Уитфорд, Брюс Гринвуд

«Все деньги мира»

Глупо шантажировать богача Пола Гетти, даже если похитили его внука. Он из тех людей, для которых человеческие чувства — досадное препятствие для успешного бизнеса. Впрочем, чувства эти не помешали снять с проекта актера Кевина Спейси по известным всему миру причинам. Пола Гетти сыграл Кристофер Пламмер — и сыграл так органично, что задумываешься: а почему его изначально не утвердили на роль?

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис, Тимоти Хаттон, Чарли Пламмер, Чарли Шотуэлл, Эндрю Бакан

«На пределе»

Фатих Акин поднимает в своей картине проблему межэтнических отношений в Германии. Дайан Крюгер предстает перед зрителями в роли матери, потерявшей своего мужа и сына в результате теракта. Ее муж был этническим турком. Поэтому под подозрение попадают прежде всего неофашистские организации. Нужно ли мстить или достаточно судебного расследования?

Режиссер: Фатих Акин

В ролях: Дайан Крюгер, Денис Москитто, Нуман Аджар, Самия Мюриэль Шанкрен, Йоханнес Криш, Ульрих Тукур

«О чем говорят мужчины. Продолжение»

Казалось бы, о чем ещё могут говорить мужчины? На самом деле о чем угодно, если это мужчины из «Квартета И». В третьей части наши герои отправляются из Москвы в Петербург на поезде — а это уже само по себе занимательное приключение, достойное остроумного осмысления! На первый взгляд ничего не поменялось: на экране всё те же Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин. Но герои их повзрослели, остепенились. Теперь дружба — это прежде всего совпадение графиков. И вырваться куда-нибудь всем вместе не так-то и просто. Впрочем, почему бы и не тряхнуть стариной?

Режиссер: Флюза Фархшатова

В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева