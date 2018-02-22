Культурный уикенд: выбор «Известий»

«О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)

Режиссер: Флюза Фархшатова, в ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно зачем. Важно, что едут...

Рейтинг «Известий»: 7

«Секретное досье» (16+)

Фото: UPI

Режиссер: Стивен Спилберг, в ролях: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкёрк, Трэйси Леттс

История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в борьбу с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

Рейтинг «Известий»: 6

«Все деньги мира» (18+)

Фото: Вольга

Режиссер: Ридли Скотт, в ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис, Тимоти Хаттон

Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду — всё равно что быть богом. Однако когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности…

Рейтинг «Известий»: 8

«Ночные игры» (18+)

Фото: Каро-Премьер

Режиссер: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн, в ролях: Джейсон Бейтман, Рэйчел МакАдамс, Билли Магнуссен, Шэрон Хорган, Ламорн Моррис

Макс и Энни вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые ночные игры. Однажды брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. По ходу игры шестеро азартных игроков начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не те, какими казались.

«Рубеж» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Дмитрий Тюрин, в ролях: Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина Бродская, Александр Коршунов, Виктор Добронравов

Чтобы обрести право на любовь, герой фильма Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется пройти через ад войны, который для его соотечественников был реальностью.

Рейтинг «Известий»: 8

«Дикий» (18+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Лин Одинг, в ролях: Джейсон Момоа, Джилл Вагнер, Стивен Лэнг, Гаррет Диллахант, Занн МаКларнон, Сала Бэйкер, Тич Грант, Брендан Флетчер, Саша Россоф, Фрейзер Айтчесон

Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком.

Рейтинг «Известий»: 7

Уикенд якутского кино

Кэрэл

Зрителям покажут три картины самобытного кинематографа Республики Саха. Одна из самых ярких — «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова — рассказывает о взаимоотношениях двух деревенских стариков, трагически потерявших своих сыновей. Мелодрама «Кэрэл» Ильи Портнягина и Валентина Макарова — об истории любви начинающей певицы и простого деревенского парня, который с детства абсолютно слеп. Третий — биографический фильм Татьяны Эверстовой «Его дочь» о первокласснице Тане, живущей с бабушкой и дедушкой в глухой деревне в Якутии. Таня думает, что мир прекрасен и так будет всегда. Но с ней начинают происходить события, которые она не готова принять.

23 февраля, 20:00 — «Костер на ветру», 24 февраля, 19:20 — «Кэрэл», 25 февраля, 17:00 — «Его дочь»; «Каро 7 Атриум»

«№13D» (16+)

Фото: Пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова/Екатерина Цветкова

Режиссер Владимир Машков восстановил многолетний хит с новым актерским составом. В свежей версии переводной комедии положений заняты Игорь Верник, Паулина Андреева, Сергей Угрюмов, Кристина Бабушкина, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Андрей Бурковский.

22 февраля, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

Рейтинг «Известий»: 9

«Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

Любовь и страдание, жадность и отчаяние, вероломство и страх кипят в горниле музыки Дмитрия Шостаковича. Создатели спектакля затрагивают вечные вопросы о праве давать и отнимать жизнь. Опера, поставленная режиссером Дмитрием Бертманом, впитала в себя жестокость времени, в котором существуют герои Николая Лескова.

22, 24 февраля, 19:00, 25 февраля, 16:00, «Геликон-опера»

«Реверс» (18+)

Фото: ИЗВНСТИЯ/Артем Коротаев

Режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина вместе с хореографом Деброй Браун (Канада) поставили экспериментальный спектакль о самых низких и самых прекрасных проявлениях человека, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Постановка стирает границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Зрителей ожидают падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки.

23, 24 февраля, 23:00, Театр мюзикла

«Агата возвращается домой» (8+)

Режиссеры Филипп Григорьян и Эдуард Бояков поставили спектакль по сказке израильской писательницы и поэтессы Линор Горалик. Восьмилетняя Агата живет с родителями в доме, что стоит совсем близко к лесу, на самом краю маленького города. Оставшись однажды одна, Агата придумывает приключение: 100 шагов в лес и обратно по своим следам на снегу. Безобидная прогулка оборачивается чередой испытаний.

24, 25 февраля, 19:00, театр «Практика»

«День опричника» (18+)

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Режиссер Марк Захаров представляет спектакль по мотивам произведений Владимира Сорокина «День опричника» и «Теллурия». По словам Захарова, с разрешения автора он сделал в постановке «стилизацию и фантасмагорию». Действие спектакля происходит через 100 лет после премьеры, а жанр худрук «Ленкома» определяет как антиутопию.

25 февраля, 19:00, «Ленком»

Рейтинг «Известий»: 7

«Процесс» (16+)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Роман Франца Кафки в постановке режиссера Алексея Левинского. В день 30-летия самому обычному человеку — прокуристу банка Йозефу К. неизвестные люди, не называя причин, объявляют об аресте. В чем его обвиняют? Кто эти люди? Где ордер на арест? Йозефу К. ответа на эти и другие вопросы никто не дает.

25 февраля, 20:00, Театр Ермоловой, Новая сцена

Рейтинг «Известия»: 7

«От Вавилона до Багдада. Современная живопись Ирака» (6+)

Фото: ИЗВНСТИЯ/Артем Коротаев

На выставке представлено несколько десятков работ второй половины XX — начала XXI века. Это срез художественной жизни Ирака и одновременно пример того, как национальные традиции могут сочетаться с академическими. Большинство из представленных произведений — работы выпускников Багдадской академии изящных искусств.

До 25 февраля, Музей Востока

Рейтинг «Известий»: 7

Иммерсивная выставка цифрового искусства «Самскара» (6+)

Фото: пресс-служба центра дизайна Artplay

«Цифровой алхимик» и «живописец цифровой эры» Андроид Джонс получил всемирное признание благодаря масштабным инсталляциям. На первую персональную выставку в Москве художник привез в том числе иммерсивную инсталляцию «Самскара» в формате полного погружения с использованием технологии Full Dome. С 22 по 25 февраля Джонсон побывает в Москве, чтобы провести серию лекций и мастер-классов.

До 31 марта, Центр дизайна Artplay

Рейтинг «Известий»: 7

«Дикий мир без дикарей» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

Фотовыставка литовского фотохудожника Виктораса Дубинскаса включает более 50 работ, ранее появлявшихся на страницах изданий The Guardian, Daily Mail, National Geographic, Figaro, Stern, Spiegel и др. Герои снимков — носороги, пантеры, львы, ягуары, антилопы гну, зебры — показаны в среде обитания. Выставка призвана обратить внимание общества на проблемы экологии и рассказать о хрупкости нашей природы.

До 28 февраля, Культурный центр МГИМО

Рейтинг «Известий»: 8