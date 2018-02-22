Культурный уикенд: выбор «Известий»
«О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
Режиссер: Флюза Фархшатова, в ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский
На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно зачем. Важно, что едут...
Рейтинг «Известий»: 7
«Секретное досье» (16+)
Режиссер: Стивен Спилберг, в ролях: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкёрк, Трэйси Леттс
История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в борьбу с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.
Рейтинг «Известий»: 6
«Все деньги мира» (18+)
Режиссер: Ридли Скотт, в ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис, Тимоти Хаттон
Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду — всё равно что быть богом. Однако когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности…
Рейтинг «Известий»: 8
«Ночные игры» (18+)
Режиссер: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн, в ролях: Джейсон Бейтман, Рэйчел МакАдамс, Билли Магнуссен, Шэрон Хорган, Ламорн Моррис
Макс и Энни вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые ночные игры. Однажды брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. По ходу игры шестеро азартных игроков начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не те, какими казались.
«Рубеж» (12+)
Режиссер: Дмитрий Тюрин, в ролях: Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина Бродская, Александр Коршунов, Виктор Добронравов
Чтобы обрести право на любовь, герой фильма Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется пройти через ад войны, который для его соотечественников был реальностью.
Рейтинг «Известий»: 8
«Дикий» (18+)
Режиссер: Лин Одинг, в ролях: Джейсон Момоа, Джилл Вагнер, Стивен Лэнг, Гаррет Диллахант, Занн МаКларнон, Сала Бэйкер, Тич Грант, Брендан Флетчер, Саша Россоф, Фрейзер Айтчесон
Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком.
Рейтинг «Известий»: 7
Уикенд якутского кино
Зрителям покажут три картины самобытного кинематографа Республики Саха. Одна из самых ярких — «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова — рассказывает о взаимоотношениях двух деревенских стариков, трагически потерявших своих сыновей. Мелодрама «Кэрэл» Ильи Портнягина и Валентина Макарова — об истории любви начинающей певицы и простого деревенского парня, который с детства абсолютно слеп. Третий — биографический фильм Татьяны Эверстовой «Его дочь» о первокласснице Тане, живущей с бабушкой и дедушкой в глухой деревне в Якутии. Таня думает, что мир прекрасен и так будет всегда. Но с ней начинают происходить события, которые она не готова принять.
23 февраля, 20:00 — «Костер на ветру», 24 февраля, 19:20 — «Кэрэл», 25 февраля, 17:00 — «Его дочь»; «Каро 7 Атриум»
«№13D» (16+)
Режиссер Владимир Машков восстановил многолетний хит с новым актерским составом. В свежей версии переводной комедии положений заняты Игорь Верник, Паулина Андреева, Сергей Угрюмов, Кристина Бабушкина, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Андрей Бурковский.
22 февраля, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова
Рейтинг «Известий»: 9
«Леди Макбет Мценского уезда» (16+)
Любовь и страдание, жадность и отчаяние, вероломство и страх кипят в горниле музыки Дмитрия Шостаковича. Создатели спектакля затрагивают вечные вопросы о праве давать и отнимать жизнь. Опера, поставленная режиссером Дмитрием Бертманом, впитала в себя жестокость времени, в котором существуют герои Николая Лескова.
22, 24 февраля, 19:00, 25 февраля, 16:00, «Геликон-опера»
«Реверс» (18+)
Режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина вместе с хореографом Деброй Браун (Канада) поставили экспериментальный спектакль о самых низких и самых прекрасных проявлениях человека, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Постановка стирает границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Зрителей ожидают падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки.
23, 24 февраля, 23:00, Театр мюзикла
«Агата возвращается домой» (8+)
Режиссеры Филипп Григорьян и Эдуард Бояков поставили спектакль по сказке израильской писательницы и поэтессы Линор Горалик. Восьмилетняя Агата живет с родителями в доме, что стоит совсем близко к лесу, на самом краю маленького города. Оставшись однажды одна, Агата придумывает приключение: 100 шагов в лес и обратно по своим следам на снегу. Безобидная прогулка оборачивается чередой испытаний.
24, 25 февраля, 19:00, театр «Практика»
«День опричника» (18+)
Режиссер Марк Захаров представляет спектакль по мотивам произведений Владимира Сорокина «День опричника» и «Теллурия». По словам Захарова, с разрешения автора он сделал в постановке «стилизацию и фантасмагорию». Действие спектакля происходит через 100 лет после премьеры, а жанр худрук «Ленкома» определяет как антиутопию.
25 февраля, 19:00, «Ленком»
Рейтинг «Известий»: 7
«Процесс» (16+)
Роман Франца Кафки в постановке режиссера Алексея Левинского. В день 30-летия самому обычному человеку — прокуристу банка Йозефу К. неизвестные люди, не называя причин, объявляют об аресте. В чем его обвиняют? Кто эти люди? Где ордер на арест? Йозефу К. ответа на эти и другие вопросы никто не дает.
25 февраля, 20:00, Театр Ермоловой, Новая сцена
Рейтинг «Известия»: 7
«От Вавилона до Багдада. Современная живопись Ирака» (6+)
На выставке представлено несколько десятков работ второй половины XX — начала XXI века. Это срез художественной жизни Ирака и одновременно пример того, как национальные традиции могут сочетаться с академическими. Большинство из представленных произведений — работы выпускников Багдадской академии изящных искусств.
До 25 февраля, Музей Востока
Рейтинг «Известий»: 7
Иммерсивная выставка цифрового искусства «Самскара» (6+)
«Цифровой алхимик» и «живописец цифровой эры» Андроид Джонс получил всемирное признание благодаря масштабным инсталляциям. На первую персональную выставку в Москве художник привез в том числе иммерсивную инсталляцию «Самскара» в формате полного погружения с использованием технологии Full Dome. С 22 по 25 февраля Джонсон побывает в Москве, чтобы провести серию лекций и мастер-классов.
До 31 марта, Центр дизайна Artplay
Рейтинг «Известий»: 7
«Дикий мир без дикарей» (0+)
Фотовыставка литовского фотохудожника Виктораса Дубинскаса включает более 50 работ, ранее появлявшихся на страницах изданий The Guardian, Daily Mail, National Geographic, Figaro, Stern, Spiegel и др. Герои снимков — носороги, пантеры, львы, ягуары, антилопы гну, зебры — показаны в среде обитания. Выставка призвана обратить внимание общества на проблемы экологии и рассказать о хрупкости нашей природы.
До 28 февраля, Культурный центр МГИМО
Рейтинг «Известий»: 8