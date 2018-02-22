«У российского кино есть всё, чтобы быть лучше Голливуда»

В прокат выходит фильм режиссера Дмитрия Тюрина «Рубеж» — военная драма с фантастической подоплекой. Из наших дней герой попадает в центр битвы времен Великой Отечественной. Исполнитель главной роли Павел Прилучный рассказал корреспонденту «Известий» о съемках в полевых условиях и о прозрении своего персонажа.

— Как вы отнеслись к идее «машины времени»? Это же не привычный исторический фильм...

— Я согласился потому, что сценарий был основан на реальных событиях. Вся история — о конкретной битве на Невском пятачке, происходившей в 1942–1943 годах. Герои, выведенные в фильме, действительно принимали участие в этом сражении. К сожалению, никого из них уже не осталось в живых. Но все события были задокументированы, и поэтому легко восстановить всю картину. Прочитав сценарий, я поразился самоотверженности этих людей. Они ведь знали, на что шли. И все равно делали свое дело, стояли насмерть за Родину.

— Вы изучали исторические материалы?

— Конечно. Режиссер посвятил очень много времени рассказам об исторических реалиях. Честно — я вообще впервые узнал о Невском пятачке во время читки сценария. Сначала думал, что за странное название? А это оказались военные действия, где на каждом квадратном метре по несколько человек погибло. Самое пекло. До сих пор гранаты неразорвавшиеся, обломки техники находят.

— Получается, вы в этом совпали с вашим героем? Он тоже сначала не знал о том, что такое Невский пятачок.

— Спросите у любого парня 16–18 лет, что такое Невский пятачок. Даю руку на отсечение — 90% не ответят. И круто, что у нас есть возможность в кино рассказать им об этом сражении. В школе же о нем не рассказывают. Если только ты сам не начинаешь углубляться в историю Великой Отечественной войны, либо не живешь рядом с этим местом.

— Кстати, а у вас отношение к той войне изменилось?

— У меня вообще очень трепетное отношение к этой войне. Помню, мне мама в детстве говорила: если бы не наши солдаты, неизвестно, где бы мы сейчас жили и на каком языке разговаривали. Я чувствую гордость за наших дедов, за то, что они сделали.

— В чем специфика актерской работы в военной картине? Сложнее играть в таком кино, чем в фильме о наших днях?

— Гораздо сложнее. Во-первых, есть пиротехника: взрывы гремят постоянно. Во-вторых, сниматься приходится в полевых условиях.

— Помню, какой холод был во время съемок, а вы разгуливали в легком пиджаке.

— По сюжету я из лета попадал в зиму. Причем мне еще пришлось в этом костюме нырять и ходить потом мокрым.

— Сами ныряли, без дублера?

— Все трюки делал сам. Хотя бы потому, что мне хотелось поддержать всех остальных. Им было тяжело. Ребята лежали на земле в мороз, искусственная кровь липла… А так я своим примером дал ребятам стимул к тому, чтобы хорошо делать свое дело, потому что мы все — одна команда и работаем на равных. В ноябре световой день короткий, и мы старались максимально сократить количество дублей.

— Сегодня каждый исторический фильм вызывает множество споров о достоверности. Как вы относитесь к критике?

— У каждого человека есть свое мнение, и он имеет право его высказать. Причем на это мнение влияет его настроение в данный момент. Может, он машину разбил, или еще что-то, и негатив переносит на все вокруг. За «Рубеж» я не волнуюсь. Мне кажется, что он получился достойным и зрелищным.

— Раньше вы чаще в сериалах снимались. А теперь вот полный метр.

— Сериал или полный метр — почти одно и то же. Единственное различие — количество съемочных дней. Сейчас я сериал на 4–5 сезонов не вытяну. Представьте, это же 3–4 года общаться с одними и теми же людьми в одном и том же месте — ужас (смеется).

Когда по 13–14 часов в сутки проводишь вместе с одними и теми же людьми на закрытой площадке, то через 20 дней начинают портиться отношения, все уже друг друга не выносят. А полнометражный фильм — забег на короткую дистанцию. К ней, правда, нужно дольше готовиться. Чтобы донести до зрителя историю четко и емко.

— Вы играете в антрепризном спектакле. Нет планов обосноваться в каком-нибудь хорошем театре?

— Ни в коем случае. Антреприза ничем не хуже репертуарного спектакля. В театрах на главных ролях работают те же медийные товарищи. Это чистый бизнес-подход для привлечения зрителей. А вся остальная труппа просто сидит. 60% при этом — талантливые молодые артисты.

— Кстати, о медийности. Вы теперь один из самых узнаваемых актеров. О Голливуде задумывались?

— Не мое это. Не хочу. У российского кино сейчас есть всё, чтобы оно было гораздо лучше голливудского. Американцы ведь не просто так едут учиться в наши актерские школы. Школа-студия МХАТ, например, забита американцами. А еще ГИТИС, «Щука», «Щепка». Одна из лучших актерских школ — здесь, в России. Станиславский же — основатель. Поэтому у нас есть все возможности делать кино гораздо круче и талантливее, чем в Америке.

— Но пока что-то не получается.

— Это пока. Не хватает смелости сломать форматы. Например, доказать каналу, что новый проект должен быть запущен в производство. Убедить 3–4 бабушек, которые там с незапамятных времен сидят, что зрители это будут смотреть.

— Пробить на наши телеканалы какие-то нестандартные проекты — задача не из легких.

— Но «Мажора» же смогли пробить? Его вообще не хотели выпускать. Говорили, «Мажора» никогда не будет. Странная картинка, слишком яркая, зачем такая операторская съемка необычная? Но режиссер отстоял — оставим так, и всё. За это надо биться. Поэтому я стал создавать свою компанию, набрал молодых ребят.

— Что вы планируете снимать?

— Первым проектом будет сериал про бойцов ММА. Сейчас сценарий пишем.

— Хотите начать с темы, которая вам знакома по спортивному прошлому?

— Да, но мне кажется, что бойцовские клубы в нашем кино пока не представлены. А их очень много, особенно на периферии. Там ведь парни либо занимаются боксом, спортом, либо — наркоманы. Третьего не дано. И так всё идет много лет. Считаю, что такой сюжет найдет отклик у зрителей. Летом начнем снимать. Это будет мужская история, основанная на мышцах, поте и крови.

— А вы кем будете — исполнителем главной роли?

— Я буду продюсером. Ну, сыграю небольшую роль, может. Главное — собрать команду единомышленников. Что такое кино? Это коллектив, ансамбль. Если есть хороший ансамбль, начиная от рабочего и заканчивая художником-постановщиком, то всё получится.

— У вас есть дети. Вы видите их продолжателями актерской династии?

— Нет. Вообще не хочу. То есть Мия, может, и найдет себя в этой профессии. Она просто актриса с рождения. Тимофей, может быть, и пожелает, но... Сначала я отдам его в Суворовское училище. А потом уже пускай делает, что хочет.