Сохранить мир природы

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В МГИМО открылась выставка фотографий редких животных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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В МГИМО открылась фотовыставка Виктораса Дубинскаса «Дикий мир без дикарей». Фотографии животных в среде обитания призваны обратить внимание посетителей на проблемы экологии и рассказать о хрупкости нашей природы.

Выставка разместилась на двух этажах Культурного центра МГИМО. На вернисаж были приглашены чиновники, представители попечительского совета университета, а также люди, занимающие активную позицию в деле защиты дикой природы и окружающей среды.

Часть фасада МГИМО декорировали зеленым полотном, символизирующим «зеленые легкие» нашей планеты. Зеленый цвет доминировал и в оформлении экспозиции. Экзотические цветы, гигантские кактусы, стеклянные дендрарии с редкими растениями, щебетание птиц создали ощущение пребывания в тропическом саду. Среди этого благолепия разместились работы Виктораса Дубинскаса. Его «герои» — носороги, пантеры, львы, ягуары, антилопы гну, зебры — в недалеком будущем могут остаться лишь на фото.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

— Катастрофическое сокращение численности животных происходит из-за действий человека. Их отстреливают, травят, исчезает среда их обитания. Люди не представляют масштаба катастрофы, — рассказал о наболевшем фотограф. — Все животные, снимки которых вы увидите на выставке, находятся на грани вымирания, занесены в Красную книгу. Например, львов осталось не больше 10 тыс. особей по всей Африке. Это очень мало.

Как рассказал Викторас Дубинскас, кадры, представленные в экспозиции, создавались в течение 10 лет. Фотограф объехал Африку и Южную Америку, из каждого путешествия были отобраны лишь несколько лучших снимков. Так что 55 экспонатов — результат множества экспедиций. Ранее эти фотографии публиковались в The Guardian, Daily Mail, National Georgaphic, Figaro, Stern, Spigel, завоевывали международные награды, в частности The Golden Turtle 2017. Теперь же работы можно увидеть на первой персональной выставке Виктораса Дубинскаса в России.

Тема экологии близка художнику, ведь по образованию он биолог, окончил биофак МГУ. Поэтому когда проректор МГИМО Сергей Шитьков и декан Наталья Загребельная предложили Викторасу организовать фотовыставку в стенах вуза, серьезно занимающегося проблемами экологии, автор тут же согласился.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

— Количество мероприятий на эту тему в 2017 году, объявленном Годом экологии, было колоссальным, и мы поняли, что нельзя останавливаться. Поэтому решили продолжить тему красивым художественным проектом, — поделилась с «Известиями» декан факультета прикладной экономики и коммерции (на ФПЭКе есть и экологическое направление) Наталья Загребельная. — Мы хотели посмотреть на экологию с точки зрения культуры.  

Как пояснил в разговоре с «Известиями» ректор МГИМО Анатолий Торкунов, выставка важна прежде всего привлечением внимания к проблемам экологии.

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Минувший 2017 год был объявлен Годом экологии. В продолжении этой темы университет МГИМО организует серию мероприятий, направленных на привлечение внимания к теме экологического просвещения. 17 февраля в МГИМО откроется выставка известного литовского художника Виктораса Дубинскаса «Дикий мир без дикарей». Некоторые кадры выставки — в галерее iz.ru
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Лев отдыхает
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Жирафы
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Пеликаны
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Львы на холме во время радуги
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Гиппопотамы
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Самка гориллы с детенышем
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Лев и львица на закате
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Попугаи Ара
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас
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Африканские слоны в саванне
Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас

— Я даже не думал, что это может приобрести такой размах и вызвать столь явный интерес, — отметил Анатолий Торкунов. — Вход на выставку свободный. Уже около 80 школ прислали заявки на экскурсии. Фотографии — это всего лишь повод, чтобы поговорить об экологии и об экологическом образовании. К сожалению, экологией всерьез занимаются лишь 16 вузов в стране!

На высоком уровне этому вопросу уделяют много внимания — форумы, саммиты, конференции. Но у людей пока нет ощущения, что эта проблема касается каждого из нас. Выставка Виктораса Дубинскаса призвана напомнить, что забота об экологии — общее дело.

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