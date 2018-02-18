Сохранить мир природы

В МГИМО открылась фотовыставка Виктораса Дубинскаса «Дикий мир без дикарей». Фотографии животных в среде обитания призваны обратить внимание посетителей на проблемы экологии и рассказать о хрупкости нашей природы.

Выставка разместилась на двух этажах Культурного центра МГИМО. На вернисаж были приглашены чиновники, представители попечительского совета университета, а также люди, занимающие активную позицию в деле защиты дикой природы и окружающей среды.

Часть фасада МГИМО декорировали зеленым полотном, символизирующим «зеленые легкие» нашей планеты. Зеленый цвет доминировал и в оформлении экспозиции. Экзотические цветы, гигантские кактусы, стеклянные дендрарии с редкими растениями, щебетание птиц создали ощущение пребывания в тропическом саду. Среди этого благолепия разместились работы Виктораса Дубинскаса. Его «герои» — носороги, пантеры, львы, ягуары, антилопы гну, зебры — в недалеком будущем могут остаться лишь на фото.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

— Катастрофическое сокращение численности животных происходит из-за действий человека. Их отстреливают, травят, исчезает среда их обитания. Люди не представляют масштаба катастрофы, — рассказал о наболевшем фотограф. — Все животные, снимки которых вы увидите на выставке, находятся на грани вымирания, занесены в Красную книгу. Например, львов осталось не больше 10 тыс. особей по всей Африке. Это очень мало.

Как рассказал Викторас Дубинскас, кадры, представленные в экспозиции, создавались в течение 10 лет. Фотограф объехал Африку и Южную Америку, из каждого путешествия были отобраны лишь несколько лучших снимков. Так что 55 экспонатов — результат множества экспедиций. Ранее эти фотографии публиковались в The Guardian, Daily Mail, National Georgaphic, Figaro, Stern, Spigel, завоевывали международные награды, в частности The Golden Turtle 2017. Теперь же работы можно увидеть на первой персональной выставке Виктораса Дубинскаса в России.

Тема экологии близка художнику, ведь по образованию он биолог, окончил биофак МГУ. Поэтому когда проректор МГИМО Сергей Шитьков и декан Наталья Загребельная предложили Викторасу организовать фотовыставку в стенах вуза, серьезно занимающегося проблемами экологии, автор тут же согласился.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

— Количество мероприятий на эту тему в 2017 году, объявленном Годом экологии, было колоссальным, и мы поняли, что нельзя останавливаться. Поэтому решили продолжить тему красивым художественным проектом, — поделилась с «Известиями» декан факультета прикладной экономики и коммерции (на ФПЭКе есть и экологическое направление) Наталья Загребельная. — Мы хотели посмотреть на экологию с точки зрения культуры.

Как пояснил в разговоре с «Известиями» ректор МГИМО Анатолий Торкунов, выставка важна прежде всего привлечением внимания к проблемам экологии.

_DSC2199 Минувший 2017 год был объявлен Годом экологии. В продолжении этой темы университет МГИМО организует серию мероприятий, направленных на привлечение внимания к теме экологического просвещения. 17 февраля в МГИМО откроется выставка известного литовского художника Виктораса Дубинскаса «Дикий мир без дикарей». Некоторые кадры выставки — в галерее iz.ru Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас _DSC7512 3 Лев отдыхает Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас zirafos98_HIRES Жирафы Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас pon 2 Пеликаны Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас _DSC1741 M Львы на холме во время радуги Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас _DSC7566n Гиппопотамы Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас _DSC6138 Самка гориллы с детенышем Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас kissingsun98_HIRES Лев и львица на закате Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас _DSC6437 Попугаи Ара Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас ELEFANTE IMPRESO Африканские слоны в саванне Фото: пресс-служба МГИМО/Викторас Дубинскас

— Я даже не думал, что это может приобрести такой размах и вызвать столь явный интерес, — отметил Анатолий Торкунов. — Вход на выставку свободный. Уже около 80 школ прислали заявки на экскурсии. Фотографии — это всего лишь повод, чтобы поговорить об экологии и об экологическом образовании. К сожалению, экологией всерьез занимаются лишь 16 вузов в стране!