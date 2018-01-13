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Фотовыставка о российских новогодних традициях открылась в Гаване

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Фотовыставка, посвященная российским новогодним традициям, открылась столице Кубы. Экспозиция проходит в Музее революции — бывшем президентском дворце, расположенном в самом центре Гаваны, сообщает ТАСС.

На выставке можно полюбоваться видами новогодней Москвы и других городов РФ, побывать на Кремлевской елке и даже «посидеть» вместе с россиянами за праздничным столом.

На открытие экспозиции пришли как кубинцы, так и наши соотечественники, которые там проживают. Посетители отмечали, что несмотря на почти 30-градусную жару за окном, они получили «заряд снежного новогоднего настроения».

На другом этаже Музея революции также проходит выставка работ современных российских художников. В экспозиции La Revolucion представлены порядка 50 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Тулы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на Кубе признались в любви к российской культуре и ТВ.

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