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Тиллерсон не стал возвращать на Кубу американских дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Акустические атаки» названы причиной невозвращения американских дипломатов на Кубу. Такое решение принял госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Дипломат заявил в интервью западному информационному агентству, что Гавана способна решить проблему «акустических атак», сообщает ТАСС.

Тиллерсон указал, что не хочет подвергать угрозе здоровье дипломатов, так как не исключает повторения «акустических атак». «Зачем мне поступать так, если у меня нет способа защитить их?» — отметил он.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило Гавану о том, что не может доказать совершение «акустических атак». Американские власти утверждали, что в результате неких «акустических атак» в Гаване с ноября 2016-го по август прошлого года пострадали 24 американских дипломата.

В конце сентября США отозвали большую часть своих дипломатов с территории Кубы и приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам страны, а также потребовали от сотрудников кубинской дипмиссии покинуть Соединенные Штаты

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