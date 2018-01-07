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ФБР не нашло доказательств «акустических атак» на Кубе

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Фото: TASS/Zuma/Greg Sorber
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Федеральное бюро расследований США уведомило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения так называемых «акустических атак» в отношении американских дипломатов на Кубе.

Как сообщает американская пресса со ссылкой на сенатора-республиканца Джеффа Флейка, который встретился с кубинскими должностными лицами, включая главу внешнеполитического ведомства Острова Свободы, так называемых «акустических атак» не было. «Даже с учетом избранного термина «атака» нет никаких доказательств ее совершения», — отметил политик.

Кроме того, он добавил, что доказательств того, что кто-то использовал «акустические атаки» для нанесения вреда здоровью, также не обнаружено.

 Напомним, американские власти утверждали, что в результате неких «акустических атак» в Гаване с ноября 2016 года по август прошлого пострадали 24 американских дипломата.

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