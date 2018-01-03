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Выставка российских художников открылась на Кубе

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Фото: Global Look Press/David Tesinsky
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Выставка работ современных художников из России открылась во вторник в Гаване. Экспозиция La Revolucion ("Революция") проходит в Музее революции - бывшем президентском дворце, который расположен в самом центре кубинской столицы.

По словам организаторов, на выставке представлены порядка 50 работ художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Тулы.

«Проект Russian Art Park объединяет творчество российских художников-авангардистов. Наша задача - популяризировать российское современное искусство в России и за рубежом. Гавана - первый зарубежный город, где мы проводим выставку», – приводит ТАСС слова куратора экспозиции, сооновательницы проекта и поэтессы Дарьи Русаковой.

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