Прямой эфир

Арестован организатор выставки, на который был убит посол Карлов

0
Фото: Global Look Press/DEPO PHOTOS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкий суд решил заключить под арест организатора выставки, на который был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

На данный момент Мустафа Тимур Озкан задержан, допрошен и доставлен в суд, где ему предъявили обвинение в «соучастии в умышленном убийстве».

Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года во время выступления на посвященной РФ фотовыставке. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте в тот же день. МИД РФ квалифицировал инцидент как теракт.

19 декабря 2017 года, в годовщину гибели Карлова, открыли мемориальную доску. Памятный знак установили в московском районе Ховрино на стене жилого дома, где жил посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Презентация в память об Андрее Карлове началась с минуты молчания
Турецкий полицейский арестован по делу об убийстве посла Карлова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017