Арестован организатор выставки, на который был убит посол Карлов

Турецкий суд решил заключить под арест организатора выставки, на который был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

На данный момент Мустафа Тимур Озкан задержан, допрошен и доставлен в суд, где ему предъявили обвинение в «соучастии в умышленном убийстве».

Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года во время выступления на посвященной РФ фотовыставке. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте в тот же день. МИД РФ квалифицировал инцидент как теракт.

19 декабря 2017 года, в годовщину гибели Карлова, открыли мемориальную доску. Памятный знак установили в московском районе Ховрино на стене жилого дома, где жил посол.