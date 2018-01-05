В ЕС выразили сожаление из-за ужесточения политики США в адрес Кубы

Евросоюз сожалеет в связи с ужесточением политики американской администрации по отношению к Кубе. Об этом в четверг заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в рамках пресс-конференции в Гаване.

«Мы сожалеем, что нынешняя американская администрация изменила политику в отношении Кубы. Мы по-прежнему убеждены, что в интересах ЕС, Кубы и всего международного сообщества поддерживать отношения, обсуждать темы, по которым наши позиции разнятся, и углублять и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес», – заявила Могерини во время своего рабочего визита на Кубу.

Как ранее сообщал портал iz.ru, власти США обвинили Кубу в создании «иллюзии демократии» на муниципальных выборах в ноябре 2017 года.