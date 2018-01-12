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На Кубе признались в любви к российской культуре и ТВ

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Кубинцы очень любят русскую культуру — литературу, балет, театр и кино, — рассказал заместитель министра культуры Кубы Фернандо Рохас.

«В 60–80-е годы прошлого века советско-кубинские отношения в сфере культуры развивались стремительными темпами. На Кубе регулярно проводились Недели советского кино, публиковалось много русской и советской литературы, к нам часто приезжали советские артисты», — приводит его слова ТАСС.

Как напоминает чиновник, в то время были и фильмы совместного производства, например «Я — Куба». По его словам, сейчас есть идея возобновить такое сотрудничество.

Вместе с тем Рохас посетовал, что после распада СССР культурные связи между двумя государствами были свернуты, и отметил важность того, что кубинское телевидение показывает передачи телеканала RT.

3 января в Гаване открылась выставка работ современных художников из России. В экспозиции La Revolucion представлены порядка 50 работ художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Тулы.

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