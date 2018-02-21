«Квартет И» уехал в юность

Еще со времен первого фильма франшизы «О чем говорят мужчины» вроде бы ясно было — о чем. Разумеется, о женщинах. Но оказалось, в зависимости от возраста темы могут варьироваться. Помимо константы — прекрасного пола, мужчин интересуют еще и такие менее романтичные вещи, как лекарства, цены на носки, надоевшие родственники, упрямые дети и, главное, уходящая легкость бытия.

Когда тебе за 40, сорваться с друзьями в улетное путешествие не так просто. Даже под саундтрек группы «Би-2». У которой, кстати, есть прекрасная песня на ту же тему — «Компромисс» (в картине, правда, не звучащая).

«Друг дорогой, что ты сделал с собой? Был худой, молодой, ел сердца», — примерно таким вопросом задается четверка главных героев: Слава (Ростислав Хаит), Саша (Александр Демидов), Камиль (Камиль Ларин) и Леша (Леонид Барац).

Фильм режиссера Флюзы Фархшатовой, целиком и полностью основанный на будничных диалогах стареющих ловеласов, был бы невыносимо скучным, если бы не самоирония — бесценное качество, встречающееся непростительно редко. «Смеяться, право, не грешно над тем, что выглядит смешно» — намного проще, чем над собственным отражением в зеркале. Оно, отражение, с каждым годом всё грустнее — седеет, лысеет, стареет, но глаза-то горят молодым блеском, а дата в паспорте кажется нелепостью.

Камиль решает — старости не быть, и подбивает друзей ехать в Питер. Без определенной цели, бросив сварливых жен, надоевших любовниц, долги, кредиты и прочие проблемы «взрослой» жизни. Кто бы не хотел поступить так же? Но не все решаются.

Квартет решился, и оказалось, что счастье-то — вот оно какое. Короткое, простое и настоящее. Посмеялись, прогулялись вдоль Невы, и что-то прояснилось в голове, и отражение уже не такое печальное — выясняется, что после 40 жизнь не заканчивается, а только меняется.

Хотя фильм — про мужчин и рассчитан на мужскую аудиторию, зрители обоих полов смеялись одинаково. Узнавая себя и свою половину в коротких ситуационных зарисовках, складывающихся в общую картину одного спонтанного путешествия.

Отдельно стоит отметить роль Алексея Барабаша — он играет бывшего одноклассника Саши. Мальчики выросли, Саша стал режиссером, а одноклассник — миллионером. 1990-е годы аукнулись и тут. Саша пришел к однокласснику по дружбе занять денег на фильм, а в ответ: «Не могу. Если дам денег — потеряем дружбу».

Маленькую роль Барабаш превратил в узнаваемый архетип состоятельного брюзги, которому не хватает души, чтобы при своих деньгах жить полной жизнью. А потому он просто мучает своим занудством тех несчастных, что вынуждены терпеть его общество по тем или иным обстоятельствам.