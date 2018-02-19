Бросок на Берлин

С 15 по 25 февраля в столице Германии проходит 68-й Берлинский международный кинофестиваль. Вопреки ожиданиям, организаторы решили открыть его не полнометражной художественной картиной, а мультфильмом Уэса Андерсона «Остров собак». О буднях и праздниках, официальных мероприятиях и закулисных интригах Берлинале — в материале портала iz.ru.

Берлинский кинофестиваль — десять дней синефильского морока. Оргкомитет фестиваля щедр на аккредитации, и заветных пропусков, открывающих все двери, много, но желающих посмотреть всё и увидеть всех — еще больше. А это значит, что в кассы будут стоять очереди, онлайн-системы периодически зависать от слишком большого количества запросов, а перед показами на входах в кинозалы будут топтаться люди с надеждой в глазах и картонными табличками: «Нет ли лишнего билетика?» В случае с распиаренной и ожидаемой премьерой лишних билетиков никому не видать.

BKF1 Очереди за билетами на Берлинале Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Девять программ, почти 400 фильмов, девять телесериалов, фотоколлы, пресс-конференции, премьеры, интервью, семинары, рынок, тусовки и шампанское нон-стоп. Надо иметь моральные и физические силы, чтобы пережить этот киномарафон и получить от него максимум удовольствия и пользы.

В этом году 19 из 24 заявленных в конкурсе фильмов участвуют в борьбе за главные награды фестиваля, остальные проходят в категории мировых кинособытий. Есть работы, которых ждут, есть те, которые могут удивить, вопреки ожиданиям и скептическим прогнозам.

В этом году в основном конкурсе фестиваля принимает участие фильм Алексея Германа – младшего «Довлатов», в программе «Форум» — документальная работа Александра Абатурова «Сын» и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «День победы». В категории «Поколение» заявлен короткий метр Марии Коневой «Вдоль и поперек», а на кинорынке представлен художественный фильм Кирилла Серебрянникова о Викторе Цое «Лето». В «Панораме» новый проект Тимура Бекмамбетова «Профайл», так называемый десктоп-триллер совместного производства Британии, США, России и Кипра.

BKF3 В основной программе покажут фильм Алексея Германа – младшего «Довлатов» Фото: WDSSPR

Вообще, Берлинале — фестиваль традиционно политизированный, в этом году здесь крутят фильмы и о националистах Восточной Европы «Когда придет война», и о теракте Брейвика «Утейя 22 июля», и об испанском проклятии наследия режима Франко «Молчание других».

Но программу фестиваля составляет и более предсказуемое с точки зрения зрительского ажиотажа кино. Здесь и Стивен Содерберг со снятым на айфон психологическим хоррором «Не в себе».

И южнокорейский гений Ким Ки Дук с новой картиной «Человек, пространство, время, снова человек».

И экранизация романа Джеймса Чейза «Ева» французского режиссера Бенуа Жако, соединившего в кадре прекрасное с еще более прекрасным: Гаспара Улеля с Изабель Юппер.

Любимец и любитель Берлинале Уэс Андерсон открыл фестиваль своей анимационной картиной «Остров собак». Гас Ван Сент представляет Хоакина Феникса в трагикомедии «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет», Киесе Куросава привез в Германию свое апокалиптическое «Предчувствие».

BKF5 Кинофестиваль открыла премьера картины Уэса Андерсона «Собачий остров» Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Будут фильмы о жизни Роми Шнайдер, рок-опера о гражданской войне, инцестуальная драма о близнецах, комедийный вестерн с Робертом Паттинсоном, Джон Малкович в образе Казановы и многое, многое другое.

По особой статье в этом году проходит Уильям Дефо. В программе «Оммаж» представлены 10 фильмов разных лет с его участием. 62-летнему американцу в этому году достанется почетный Медведь Берлинского кинофестиваля, но в его случае это совсем не похоже на утешительный приз за выслугу лет, скорее, очередная заслуженная награда успешного и востребованного актера.

Но фестиваль не был бы фестивалем, если бы здесь всё было только про кино. В этом году Кристиан Петольд, автор нашумевшего «Феникса», не только представил свой новый фильм «Транзит», но и засветился во внутрицеховом скандале. Немецкий режиссер в числе прочих подписал петицию с требованием о смене куратора и необходимости перезагрузки Берлинале. Он, как и Фолькер Шлендорф, Доменик Граф и еще почти 80 протестующих, считает, что фестиваль под 18-летним руководством Дитера Косслика сдает позиции и заметно проигрывает Каннам и Венеции.

BKF2 Ведущая Анке Энгельке и директор кинофестиваля Дитер Косслик на церемонии открытия Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Однако в интернациональной толпе любителей кино и в коридорах пресс-центров с этим многие не согласятся. В народе традиционно любят именно Берлинский фестиваль за открытость и демократичность, в отличие от снобских и элитарных Канн и Мостры. А в профессиональных кругах к Берлинале давно относятся снисходительно, программу считают традиционно слабой и проблему видят не в Косслике и околокиношных интригах, а в слишком мощном притяжении Канн, перетягивающих многих мегазвезд на свою орбиту.

Так или иначе, но фестиваль, похоже, все-таки ждут кадровые перестановки. Судя по официальной реакции Дитера Косслика, он ничего хорошего не думает о своих коллегах, но готов к переменам и в мае 2019 года не собирается продлять свой контракт с Берлинале. Нового директора выберет министр и комиссар по культуре и СМИ Моника Грюттерс.

Комиссар, кстати, выступала на открытии с короткой речью, которая особенно запомнилась крупными планами откровенно спящего Джеффа Голдблюма и совершенно осоловевшего, но с комическим упорством старавшегося не вырубиться Билла Мюррея. Актеров можно понять, неважно, сколько было выпито шампанского и каким долгим был перелет, торжественная часть всегда по большей части формальна, а тут еще и на немецком.

BKF6 Актеры Билл Мюррей, Грета Гервиг, Джефф Голдблюм и Брайан Кранстон перед премьерой «Собачьего острова» Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Когда ведущая церемонии Анке Энгельке, гуляя с микрофоном в зале между рядов и звезд, с вызовом заявила Мюррею, что немецкий язык — это легко, он выдержал идеальную паузу и с такой болью в глазах и сарказмом в голосе коротко ответил: «Sure!», что зал взорвался аплодисментами и хохотом.

Анке Энгельке стала отдельным украшением 86-го фестиваля. 52-летняя актриса, телеведущая, певица, комедиантка и просто роскошная женщина, которая с неподражаемым изяществом умеет носить платья и исполинские шпильки, миксуя английский с немецким, так отожгла на сцене «Берлинале паласа», что веселилась вся Германия и даже Джефф Голдблюм проснулся. Харизматичная, уверенная в себе и своей власти над аудиторией, ведущая отработала все заготовленные речи, а в ответ на комплимент не менее роскошной 72-летней Хелен Миррен, отметившей, как ловко немка запоминает сложные имена конкурсантов и жюри со всего света, Энгельке выдержала красивую паузу и под хохот зала ответила: «Спасибо, Барбара!»

BKF4 Актриса Хеллен Миррен на открытии Берлинского кинофестиваля Фото:REUTERS/Axel Schmidt

Но как бы ни были хороши ведущая церемонии и международное жюри во главе с Томом Тыквером, собственно кинофестиваль открыла премьера картины Уэса Андерсона «Собачий остров». Билл Мюррей, Хелен Миррен, Тильда Суинтон, Джефф Голдблюм, Лев Щрайбер и другие, а также не доехавшие до Берлина Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон и Харви Кейтель озвучили блохастых псов и других героев этой милейшей истории, которая, на первый взгляд, о собаках, а на самом деле, как это часто бывает, обо всех нас и о нашем стремительно меняющемся мире.

Успеху «Острова собак» вторит ажиотаж и с другой картиной, не заявленной в программе Берлинале, но тоже уже наделавшей много шума и своим путем стремящейся к Оскару, — «Формой воды» Гильермо дель Торо. В обеих работах представлена новая концепция сказочного, где в драматический конфликт входят мир живого и мертвого, божественного и материального, природного и рукотворного. Герою Майкла Шеннона у дель Торо плевать на чудо ихтиандра, он не понимает его, боится и хочет уничтожить. Его гниющий с пальцев полковник Стрикленд одержим красотой железного кузова своей новой и дорогой машины, карьерой и противостоянием систем.

BKF7 Уэс Андерсон и съемочная группа фильма «Собачий остров» на Берлинале Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

В картине Андерсона под ножом злодея еще живые и трепыхающиеся морские твари превращаются в еду, суши, пищу для удовлетворения человеческих потребностей. Жадность и преданность, картонные злодеи и отважные сердца, металлические собаки-андроиды и отважные псы-самураи весь фильм будут бороться друг с другом, и победят любовь и дружба. И это даже не будет спойлером, потому что, приходя в зал на современную сказку, зритель и сам понимает, к чему всё идет и чем дело кончится.

То, что именно этот жанр очаровал массовую интернациональную аудиторию, особенно интересно сегодня, когда мир усложнился и сделался настолько непредсказуемым и пугающим, что именно упрощенная и обаятельная метафора сказки имеет шанс пробить защитный панцирь отрицания и рационального цинизма и хоть как-то обнадежить и успокоить.

Многие из картин, заявленных в программе 68-го Берлинале, ближе к весне выйдут и в российский прокат, а пока фестиваль в разгаре и у зрителей, профессионалов, прессы, критики и звезд плотный график показов и премьер. В воскресенье, 25 февраля, будут названы имена победителей. Но до финальных титров Берлинского фестиваля еще далеко.