Бекмамбетов рассказал о работе над фильмом в новом формате

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал о планах создать новый фильм в формате screen life, когда вся история ленты разворачивается на экране компьютера, как и в его новом фильме «Профиль», который он привез на Берлинский кинофестиваль на вторую по значимости программу «Панорама».

По словам создателя «Ночного дозора» и ряда голливудских боевиков, в таком формате будут снимать всё больше фильмов, поскольку жизнь в интернете уже неотделима от всех людей и во многом характеризует каждого, сообщает «Ридус».

«Мне очень понравилось делать этот фильм, и я уверен, что сделаю свой следующий фильм на том же языке. Надо двигаться вперед и учиться новому», — приводит слова режиссера «РИА Новости» о фильме «Профиль».

По сюжету картины, британская журналистка создает поддельный профиль в соцсети Facebook для исследования процесса вербовки молодых европейских женщин террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Все описанные в фильме события основаны на реальных.

Бекмамбетов также признался, что ему скучно работать над фильмами в традиционном формате, поскольку это требует большего количества времени и средств.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в мае 2017 года Бекмамбетов стал самым успешным российским режиссером по версии журнала Forbes.