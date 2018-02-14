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«Призрачная нить» протянулась к «Оскару»

Режиссер Пол Томас Андерсон рассказал историю гения моды и его музы
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Фото: UPI
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В российский прокат выходит утонченная кинометафора о трудностях любви музы и гения — новая работа режиссера Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить».

Андерсон, автор нашумевших фильмов «Нефть» и «Мастер», входит в число американских кинематографистов, стабильно попадающих в список номинантов на «Оскар». «Призрачная нить» не стала исключением: в этом году она представлена в главной номинации «Лучший фильм», что приятно удивило многих экспертов. Сам Андерсон также поборется за звание лучшего режиссера. Дэниэл Дэй-Льюис претендует на победу в номинации «Лучшая мужская роль». В прошлом году актер заявил, что завершает карьеру, и, таким образом, роль властного гения моды Рейндольса Вудкока, этакого человека в футляре, но очень стильном, может стать последней в его фильмографии.

Действие картины происходит в послевоенном Лондоне. Кутюрье Рейндольс Вудкок олицетворяет собой британский свет: он сух, чопорен, замкнут и фанатично предан своей единственной страсти — моде. В нем есть что-то от героини Мэрил Стрип из «Дьявол носит Prada»: презрение к непосвященным и почти патологическая требовательность к себе и другим. Правая рука и единственная спутница жизни Вудкока — его родная сестра Сирил Вудкок (за эту роль второго плана актриса Лесли Мэнвилл также выдвинута на «Оскар»).

Иногда в жизни Вудкока появляется очередная муза — идеальная носительница его платьев, но никогда не задерживается надолго — мастеру недосуг обзаводиться семьей. Но всё меняется, когда в маленьком кафе неподалеку от своего загородного дома Вудкок встречает угловатую и нескладную официантку Альму (Вики Крипс). У нее мужские ступни, широкие плечи и озорной переливчатый смех.

Альма — идеальный манекен для нарядов от кутюр. Вудкок забирает ее с собой в мир высокой моды, шуршащих юбок из дорогой ткани, благопристойных бесед, светских условностей и строгих правил поведения. Альме вскоре надоедает ее золотая клетка, но в отличие от своих предшественниц сбегать она не собирается. Муза решает, что ее Мастер просто сам не понимает своего счастья. А раз так, то она позаботится обо всем сама…

Андерсон показал потрясающе подробный портрет не только самого Вудкока, но и окружающего его общества, с невероятной красоты и достоверности костюмами и историческими деталями эпохи индивидуальных заказов и великих портных. Процесс изготовления платья — от задумки и эскиза до последней примерки — показан почти документально. Платья здесь — самостоятельные персонажи, каждое — со своей неповторимой историей и судьбой. 

Благодаря своему безупречному вкусу Вудкок властвовал над принцессами и герцогинями, над богатыми вдовами и юными наследницами состояний. Перед ним преклонялись и заискивали. Изнанка этого тайного мира завораживает — камера показывает роскошных красавиц в нижнем белье испуганными, покорными, ожидающими чуда. Вудкок для них — грозный и загадочный волшебник, под рукой которого ткани обретают очертания уникальных нарядов, подобно тому, как под рукой скульптора мрамор обретает человеческие черты. 

Но, как известно, и на старуху бывает проруха. Вудкок помыкал венценосными особами, а в итоге попал под пяту официантки. И при этом обрел счастье. Альма полюбила в Вудкоке не только его талант, но и его самого. Мир полон парадоксов, и никто не знает, за каким углом его караулит судьба. «Призрачная нить» — настоящий гимн женской красоте, интуиции и любви. Ведь без истинной музы ни один Мастер не сможет в полной мере реализовать свой дар.

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