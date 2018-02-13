Премьеру новой части «Мстителей» в России перенесли

Премьеру блокбастера «Мстители: Война бесконечности» в российском прокате перенесли на восемь дней.

Об этом сообщили в реализующей прокат фильма компании Disney.

Фильм выйдет на экраны 11 мая 2018 года. При этом в США премьера новой части «Мстителей» состоится 4 мая.

Компания-прокатчик отказалась комментировать перенос премьеры и назвать причины этого решения, передает «Газета.ру» со ссылкой на RNS.

Министр культуры Росси Владимир Мединский заявил, что не осведомлен о переносе премьеры картины.