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Новый трейлер второй части «Дэдпула» появился в Сети

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Фото: Global Look Press/Joel Goodman
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Студия 20th Century Fox представила полный трейлер второй части «Дэдпула» с большим количеством новых персонажей. Ролик опубликован на канале Comicbook.com на сервисе YouTube.

Самым заметным персонажем оказался мутант-телепат Кейбл с железной рукой, путешествующий во времени с плюшевым мишкой на поясе. Вместе с тем ролик демонстрирует, что в сиквеле о болтливом наемнике Уэйде Уилсоне, который превратился в супергероя по прозвищу Дэдпул, сохранится заявленный в первой части черный юмор. Понятно это становится в эпизоде, в котором главный герой играет в солдатиков. Кроме того, в картине по-прежнему останутся высокотехнологичные спецэффекты и зрелищность.

На российские экраны фильм с Райаном Рейнольдсом в главной роли выйдет 14 мая, сообщает «Ридус».

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