Беспилотники примут участие в параде Победы

Впервые на параде Победы 9 мая появятся роботизированные комплексы различного назначения — разведчики, саперы и роботанки. Наземные и летающие беспилотники провезут по Красной площади на грузовых автомобилях.

Решение об участии в параде комплексов было принято перед началом тренировок на полигоне в Алабино. Наземные системы будут представлены машиной для разминирования «Уран-6» и роботом-танком «Уран-9», которые были апробированы в Сирии.

Кроме того, покажут дроны «Корсар» — машины средней величины самолетного типа с размахом крыльев около шести метров. В паре с «Корсарами» проедут беспилотные вертолеты «Катран», предназначенные для взлета с палубы корабля и ведения разведки.

Всего в параде примут участие 159 образцов вооружения и военной техники.

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В параде Победы будут участвовать беспилотники