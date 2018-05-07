Прямой эфир

Названа стоимость самой дешевой квартиры для наблюдений за парадом Победы

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самая дешевая квартира на Тверской улице, из которой можно наблюдать военный парад в центре Москвы, обойдется покупателям в 20 млн рублей, что в 3–3,5 раза дороже аналогичных квартир в спальных районах, сообщили порталу iz.ru в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Как отмечают эксперты, в этом районе можно купить квартиру-студию и за 13,5 млн рублей, однако такие варианты не предполагают вида на Тверскую улицу.

«Дело и в локации, и в характеристиках самих зданий... Тем, кто желает наблюдать за парадом военной техники, не выходя из дома, нужно ориентироваться как минимум на 20 млн рублей», — говорится в релизе.

В компании пояснили, что за такую сумму можно будет приобрести жилплощадь в 50 кв. м. Самый дорогой вариант оценивается в 620 млн рублей — это трехуровневая квартира с видами на две стороны света.

При этом наиболее дешевые квартиры на 1-й Тверской-Ямской, из которых видно военный парад, стоят от 15,5 млн рублей за однокомнатную квартиру. «Таким образом, покупатель вносит меньшую сумму, но при этом виды на парад ничуть не хуже, а все достопримечательности и культурные объекты также под рукой», — отмечают представители компании.

6 мая в столице состоялась генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади прошли 13 тыс. военнослужащих, свыше 150 единиц вооружения и техники. Как сообщили в Минобороны РФ, 9 мая в небо над Москвой будут выпущены 30 артиллерийских залпов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин в канун Дня Победы посетил парад кадет на Поклонной горе
День Победы с «Военной тайной»
Телеканал РЕН ТВ и популярные телеведущие отпразднуют 9 Мая фестивалем популярной телепрограммы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017