Названа стоимость самой дешевой квартиры для наблюдений за парадом Победы

Самая дешевая квартира на Тверской улице, из которой можно наблюдать военный парад в центре Москвы, обойдется покупателям в 20 млн рублей, что в 3–3,5 раза дороже аналогичных квартир в спальных районах, сообщили порталу iz.ru в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Как отмечают эксперты, в этом районе можно купить квартиру-студию и за 13,5 млн рублей, однако такие варианты не предполагают вида на Тверскую улицу.

«Дело и в локации, и в характеристиках самих зданий... Тем, кто желает наблюдать за парадом военной техники, не выходя из дома, нужно ориентироваться как минимум на 20 млн рублей», — говорится в релизе.

В компании пояснили, что за такую сумму можно будет приобрести жилплощадь в 50 кв. м. Самый дорогой вариант оценивается в 620 млн рублей — это трехуровневая квартира с видами на две стороны света.

При этом наиболее дешевые квартиры на 1-й Тверской-Ямской, из которых видно военный парад, стоят от 15,5 млн рублей за однокомнатную квартиру. «Таким образом, покупатель вносит меньшую сумму, но при этом виды на парад ничуть не хуже, а все достопримечательности и культурные объекты также под рукой», — отмечают представители компании.

6 мая в столице состоялась генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади прошли 13 тыс. военнослужащих, свыше 150 единиц вооружения и техники. Как сообщили в Минобороны РФ, 9 мая в небо над Москвой будут выпущены 30 артиллерийских залпов.