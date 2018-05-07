День Победы с «Военной тайной»

Фестиваль «Военная тайна» пройдет 9 мая на Триумфальной площади в Москве. Всех поклонников одноименной популярной программы в этом году ждет встреча с ее бессменным ведущим Игорем Прокопенко, его коллегами по РЕН ТВ и рок-звездами.

Фестиваль проходит в столице уже третий год подряд. И каждый раз он собирает огромную армию поклонников популярной передачи и ее автора Игоря Прокопенко. Первый выпуск «Военной тайны» состоялся в 1996 году. Ее автор и не планировал долгой судьбы программы на отечественном телевидении. Но интерес зрителей возвел ее в ранг долгожителей, а Игорь Прокопенко стал семикратным обладателем престижной национальной телевизионной премии «ТЭФИ».

— Первый фестиваль «Военной тайны» проходил на ВДНХ 9 сентября 2016 года и был приурочен к 20-летию программы, — рассказал «Известиям» Игорь Прокопенко. — Событие собрало более 20 тыс. человек. Второе мероприятие проходило на Поклонной горе, куда пришли уже несколько десятков тысяч посетителей. С 2017 года фестиваль приурочивается к 9 Мая. В этом году мы приглашаем всех на Триумфальную площадь. Место встречи изменить можно, неизменным останется повод для встречи с «Военной тайной» — День Победы, о которой нельзя забывать — ни нам, ни грядущим поколениям.

В прошлом году с фестиваля в Парке Победы велась прямая трансляция в соцсетях, которую посмотрели более полумиллиона человек. В этом году прямое включение тоже обязательно будет. Но большее удовольствие можно получить, оказавшись непосредственным участником праздника на Триумфальной площади. Это возможность лично пообщаться с ведущим программы «Военная тайна».

— Поговорим о Великой Отечественной и Великой Победе, о подвиге наших дедов, среди которых и мой, сложивший голову под Ржевом, — поделился Игорь Прокопенко. — Расскажу о планах программы, с удовольствием послушаю своих зрителей, сфотографируемся, подпишу свои книги. Я лично всегда с восторгом и огромным интересом жду этого события. «Военная тайна» вот уже третий десяток лет готовится нашей командой исходя из интересов зрителей. И фестиваль — всегда уникальная возможность получить живую обратную связь, ответить на вопросы, но, что еще интереснее, — получить такие вопросы, на которые у меня пока ответов нет. А значит, нас, творческий коллектив ВТ, ждут новые поиски и открытия, а зрителей — новые интересные программы.

Мероприятие начнется сразу после парада Победы, в 12:00. Ведущими праздника станут популярные журналисты телеканала РЕН ТВ — Петр Марченко, Аркадий Назаренко и Владимир Щеглов. Как признался Игорь Прокопенко, на фестивале будет работать несколько площадок, на которых найдется дело по душе каждому.

В программе — военный оркестр, профессиональные танцоры в тематических костюмах и приглашенные гармонисты, которые исполнят военные песни и мелодии 40-х годов. На площадке будут раздавать воздушные шарики, праздничные открытки и значки. Гости события вместе послушают и попоют любимые всеми песни.

Гости праздника смогут выиграть призы в викторине РЕН ТВ. Вопросы будут задаваться и со сцены, и в толпе — аниматорами в военной форме. Самых активных участников объявит лично Игорь Прокопенко.

И, конечно, в программе фестиваля запланирован живой концерт, в котором примут участие популярные отечественные музыканты: Сергей Галанин и группа «Серьга», Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец, группы «25/17» и «Юта».

— Очень важно, что на встречу со мной и на фестиваль «Военной тайны» приходит всё больше детей, — сказал Игорь Прокопенко. — Они потрясающие слушатели и задают вопросы со знанием дела. Но порой заставляют нас, взрослых и бывалых, задуматься, взять паузу, осмыслить заново свои, казалось бы, академические знания, прежде чем ответить. Это дорогого стоит, и я жду встречи с юными зрителями не меньше, чем со взрослой аудиторией «Военной тайны». Приходите праздновать Победу, приходите гордиться страной, приходите радоваться весне.

Фестиваль продлится до 22 часов. И завершится праздничным салютом.