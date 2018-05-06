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Собянин в канун Дня Победы посетил парад кадет на Поклонной горе

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в воскресенье парад кадет на Поклонной горе и поздравил горожан с наступающим Днем Победы. Об этом рассказало в воскресенье, 6 мая, издание «Москва 24».

«Кадеты успешны в учебе и спорте. С каждым годом конкурс в кадетские классы всё больше. Это будущие защитники города и Отечества. Я ими горжусь», — сказал Собянин.

Всего в параде приняли участие 2,5 тыс. кадет. Отмечается, что он был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а дату приурочили ко Дню памяти святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы, и Дню герба и флага города.

Среди 20 тыс. гостей мероприятия были Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ветераны, а также представители церкви, органов законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств.

1 мая Собянин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы. Он рассказал, что первомайская демонстрация, состоявшаяся на Красной площади, собрала более 130 тыс. участников.

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