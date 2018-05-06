Нетаньяху будет присутствовать 9 мая в Москве на параде Победы

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Заявление премьер Израиля сделал на заседании правительства в воскресенье, 6 мая.

Нетаньяху рассказал, что в среду встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в параде, передает ТАСС со ссылкой на его канцелярию.

«В среду в Москве я встречусь с президентом России Владимиром Путиным и приму участие в параде, посвященном Победе над нацистской Германией», — сказал премьер Израиля.

Накануне, 5 мая, стало известно о рабочем визите Нетаньяху в Москву, запланированном на 9 мая. Глава израильского кабмина приглашен на парад Победы, сообщила пресс-служба Кремля.