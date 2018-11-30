Глас народа: «Единая Россия» прислушалась к мнению граждан

Общение с гражданами через общественные приемные позволяет «Единой России» не только получать информацию о проблемах россиян, но и вырабатывать новые законодательные инициативы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в Центральной общественной приемной председателя партии. За 10 лет через этот институт со своими проблемами обратилось порядка 7,7 млн человек.

С 26 ноября по 2 декабря «Единая Россия» проводит Всероссийскую неделю приема граждан, приуроченную к 17-летию партии. В ней участвуют около 2,6 тыс. отделений, Центральная общественная приемная в Москве и более 30 тыс. площадок организовано дополнительно. Приемы проводят депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, высшие должностные лица регионов, муниципалитетов, депутаты регионального и муниципального уровня, представители министерств и ведомств, органов социальной защиты, юристы, ведущие партийные эксперты.

Дачный маткапитал

Светлану Палкину из Москвы волновал вопрос возможности расширения применения материнского капитала. Как рассказала женщина на приеме, ее семья получила в наследство земельный участок в Московской области, однако не может построить на нем дом с использованием средств маткапитала, поскольку участок находится в составе садового товарищества, а не относится к землям для индивидуального жилищного строительства. Председатель правительства поддержал идею разрешить использовать средства материнского капитала на строительство жилых домов на землях, входящих в состав садовых товариществ.

— Расширение возможностей использования материнского капитала, в том числе [для строительства] на земельных участках, существующих в садовых товариществах, вполне обоснованно. Но нужно будет здесь поменять законодательство, поменять правила, потому что непосредственно сейчас такие правила не существуют, — добавил он.

Сейчас маткапитал выплачивается за рождение второго и последующих детей в течение трех лет после рождения первенца. Сегодня сумма равняется 453 тыс. рублей, а в 2020 году запланирована индексация до 471 тыс. рублей. Использовать сертификат можно на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг, накопительную пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов и так далее.

Заявительница также обратилась с просьбой объединения всех статей в действующем законодательстве, определяющих понятие «многодетная семья», в единый документ. Дмитрий Медведев поддержал эту идею и выступил за кодификацию законодательства в этой сфере.

— Нужно некую модельную историю предложить, давайте мы обсудим с законодателями подготовку изменений, позволяющих собрать все постановления, касающиеся многодетных семей, в одном нормативном акте. Тогда многодетным семьям будет проще этими льготами пользоваться, — отметил председатель партии.

«Забайкальский гектар»

Житель Забайкальского края Чингиз Бальжинимаев поинтересовался у председателя правительства, когда регион начнет участвовать в программе «Дальневосточный гектар». Программа бесплатной передачи в безвозмездное пользование каждому гражданину нашей страны одного гектара земли на Дальнем Востоке стартовала летом 2016 года. Сначала брать участки могли только жители дальневосточных регионов, а для остальных жителей страны окно возможностей открылось в феврале прошлого года. Правила участия в программе предполагают, что если за пять лет землепользователь начнет хоть как-то осваивать участок, то он перейдет в его собственность. Раздача земли должна проходить до 2040 года. Правила очень просты: кто первым подал заявку, тот и сможет выбрать наиболее привлекательные места.

— Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа, соответственно, все программы, которые действуют в дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край. Поэтому мы обязательно предусмотрим изменения законодательства и соответствующих программ, чтоб распространить действие правил по «дальневосточному гектару» и на Забайкальский край, — пообещал лидер «Единой России».

Владимир Путин 3 ноября подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Раздачу «дальневосточных гектаров» в Забайкальском крае планируют начать с 1 июня 2019 года.

Новые правила

Жительницу Московской области Наталью Державину очень волновал вопрос продления государственной программы по переселению из ветхого или аварийного жилья. Программа Московской области по переселению, стартовавшая в 2016 году, стала продолжением одноименной региональной программы, рассчитанной на 2013–2015 годы. Тогда расселили жилье, признанное аварийным, до 1 января 2012 года. Женщина посетовала, что ее дом был построен в 1951 году, а признан ветхим только в 2014 году и за прошедшие четыре года никаких намеков на предстоящее переселение нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поспособствовать включению домов на улице Молодежной в Ногинске в программу расселения аварийного жилья.

— Нам нужно окончательно подготовить правила, по которым переселение ветхого, аварийного жилья… будут применяться на практике так, чтобы эта ситуация была в будущем постоянно воспроизводящейся, — когда тот или иной дом приходит в негодность… То есть [это будет] механизм, который носит пролонгированный характер, — сказал Дмитрий Медведев.

Минфин уже одобрил финансирование программы расселения аварийного жилья в размере 433 млрд рублей из федеральной казны на шесть лет. Это в два раза больше, чем планировалось ранее. Как сообщали «Известия» со ссылкой на одну из последних версий паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда», на эти цели закладывали 310,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 212,5 млрд, из региональных — 91 млрд. Частные средства оценивались в 7,4 млрд рублей.