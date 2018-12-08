Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не допускать пренебрежения к людям.

Глава государства обратил внимание на то, что представители партии есть во всех органах власти и сферах деятельности, а подобное отношение не только несправедливо по отношению к россиянам, но и опускает всю партию «ниже плинтуса».

«Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном [уровене]», — заявил Путин на пленарном заседании 18-го съезда «Единой России».

Российский лидер отметил, что в большинстве своем члены партии — это порядочные люди, патриоты, однако есть и такие, которые «ведут себя неприлично». В этой связи Путин попросил «единоросов» следить за ситуацией «тщательным образом», пишет «Интерфакс».

В конце ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что общение с гражданами через общественные приемные позволяет «Единой России» не только получать информацию о проблемах россиян, но и вырабатывать новые законодательные инициативы. Он отметил, что за 10 лет через этот институт со своими проблемами обратилось порядка 7,7 млн человек.