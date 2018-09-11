Единая победа «Единой России»

По итогам выборов, прошедших в 80 из 85 субъектов Российской Федерации 9 сентября, «Единая Россия» одержала беспрецедентную победу. В среднем по стране на выборах всех уровней партия показала результат 60,03%. Об этом в понедельник заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Этот результат вдвое превысил прогнозы многочисленных экспертов. Практически везде победу одержали представители партии власти. С учетом одномандатников «Единая Россия» получила контроль во всех 16 заксобраниях, депутаты которых избирались 9 сентября. Большинство избранных глав субъектов также шли на выборы от ЕР. В четырех из 25 регионов состоится второй тур губернаторских выборов, что, по мнению президента Владимира Путина, является нормальной практикой. Повторное голосование в Приморье назначено на 16 сентября. В Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии оно запланировано на 23 сентября.

По данным ЦИК, самая высокая явка зафиксирована в Кемеровской области (66,41%), самой низкой она оказалась в Новосибирской области — 28,9%. Средний показатель явки по России составил 33,3%.

По итогам единого дня голосования в 16 регионах избраны новые составы законодательных собраний, в 12 региональных столицах обновились городские парламенты. В среднем по стране на выборах в заксобрания более 60% граждан отдали свои голоса «Единой России».

Избирательная кампания прошла достойно и организованно, с минимальными нарушениями — такую оценку дал выборам президент России Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании президиума Госсовета во Владивостоке. Глава государства отметил, что для вновь избранных руководителей регионов это серьезный шаг в жизни и в карьере.

— Это, конечно, ресурс доверия наших граждан для развития регионов, муниципалитетов, страны в целом, — сказал президент.

По словам главы государства, второй тур выборов — это нормальная практика. Владимир Путин поблагодарил избирателей за участие в электоральном процессе и выражение своей гражданской позиции, а также пожелал удачи главам субъектов.

Время политической борьбы

На губернаторских выборах в основном победили действующие врио глав регионов, баллотировавшиеся от «Единой России». Так произошло в Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Алтайской, Красноярской областях и в Республике Якутия. В Орловской области победу одержал кандидат от КПРФ — врио губернатора Андрей Клычков. В этом регионе «Единая Россия» не выставляла своего кандидата и коммунист набрал более 83,5% голосов.

Еще трех глав регионов — в Ямало-Ненецком автономном округе, Ингушетии и Дагестане — выбрали местные парламенты. Все трое — Дмитрий Артюхов, Владимир Васильев и Юнус-Бек Евкуров — официально вступили в должности уже в воскресенье, 9 сентября, сразу после окончания голосования.

Губернаторов Приморского края, Владимирской области, Республики Хакасия и Хабаровского края определят во втором туре выборов. Ни один из кандидатов в этих регионах не набрал более 50% голосов (для победы в первом туре необходимо набрать 50% + 1 голос). Во втором туре победителем станет претендент, набравший большее количество голосов, чем его конкурент.

В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%) конкурирует с действующим главой региона Вячеславом Шпортом от «Единой России» (35,62%). В Приморском крае борьба развернется между врио губернатора единороссом Андреем Тарасенко (46,56%) и кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко (26,63%). Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, выдвинутая от «Единой России» (36,42%), пойдет на второй тур с кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным (31,19%). В Хакасии у кандидата Валентина Коновалова (КПРФ) 44,81% голосов, а у действующего главы республики Виктора Зимина («Единая Россия») — 32,42%.

Дата второго тура будет назначена в соответствии с региональным законодательством, сообщил «Известиям» зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии она определена четко — в течение двух недель после проведения первого тура. А в Приморье, как сообщил в понедельник представитель краевой избирательной комиссии Роман Охотников, повторное голосование назначено на 16 сентября.

В ЦИК рекомендовали провести второй тур во всех четырех регионах в один день — 23 сентября. Это обусловлено применением технологии «Мобильный избиратель»: важно, чтобы все службы, в том числе и технические, успели подготовиться. В Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии готовы провести второй тур в этот день.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что выиграть второй тур действующему главе региона всегда сложнее, чем первый.

— Практика показывает, что во втором туре происходит консолидация протестного голосования. Часто бывает, что человек работает долго, и в регионе формируется запрос на обновление, — пояснил он «Известиям». — Но бывают разные ситуации. Все зависит от того, смогут ли кандидаты за две недели между первым и вторым туром создать вокруг себя широкую коалицию, консолидировать региональные элиты, привлечь на свою сторону сторонников оппонентов. Это период чистой интенсивной политической борьбы.

В этот раз большое значение имеет политический контекст, в котором проходят выборы, напомнил Дмитрий Бадовский. Повышенное протестное голосование наблюдается в регионах Сибири и Дальнего Востока — это, по мнению эксперта, связано с пересмотром северных пенсионных льгот.

Результат «Единой России» оказался значительно выше, чем прогнозировали эксперты (аналитики предсказывали результат в 30%), заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, итоги кампании можно считать «реалистичными».

— Ни одна партия власти не побеждала после повышения пенсионного возраста, поэтому результаты признали успешными, — подчеркнул он.

Твердое большинство

По спискам ЕР одержала победу в 13 из 16 компаний (в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях большинство мандатов досталось коммунистам). Однако с учетом одномандатников она получила контроль во всех 16 регионах, подчеркивают в «Единой России». Средний процент голосов, набранный партией власти на выборах в законодательные собрания, составил 49,88%, а вместе с одномандатниками — более 60%. Это можно считать очень серьезной победой, учитывая, что именно «Единая Россия» инициировала проведение пенсионной реформы. Такого не было за всю историю выборов.

— Когда в Европе проходили пенсионные реформы, партии власти, которые их проводили, всегда проигрывали на следующих выборах. «Единая Россия» показала, что имеет большой запас политической прочности рейтингов, и показала хорошие результаты, хотя в двух традиционно «красных» регионах — Ульяновске и Иркутске — победили коммунисты, — сказал «Известиям» политолог Дмитрий Гусев.

В Москве по итогам обработки 100% протоколов на выборах мэра победу одержал действующий градоначальник, сообщили в Мосгоризбиркоме. За Сергея Собянина проголосовали 70,17% избирателей. Это значительно выше, чем на выборах 2013 года, когда он набрал немногим больше 51% голосов.

В семи одномандатных округах прошли довыборы депутатов Госдумы. Необходимость в этом появилась из-за того, что семь избранных в сентябре 2016 года парламентариев по разным причинам сдали свои мандаты. Победу одержали единороссы Сергей Веремеенко, Евгений Примаков, Дмитрий Сватковский, Александр Хинштейн и Александр Ярошук, а также Ольга Алимова (КПРФ) и Андрей Кузьмин (ЛДПР).

По итогам единого дня голосования с 14 до 13 сократился и список партий, которые могут участвовать в выборах по упрощенному порядку — без сбора подписей. В него вошли две новые организации — Партия пенсионеров России и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). Первая получила места в заксобрании Забайкальского края, а вторая — во Владимирской области. При этом из списка выбыли сразу три партии: «Гражданская платформа», ПАРНАС и «Гражданская сила».

На шести избирательных участках в четырех регионах России результаты выборов были отменены, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Это произошло в Московской (УИК №2857 в Серебряных Прудах и УИК №3216 в Химках) и Ульяновской областях, а также в Республике Бурятия. Кроме того, проводится проверка на участке в Калмыкии, где был зафиксирован вброс бюллетеней. Всего ЦИК принял 35 тыс. сообщений о разных нарушениях.