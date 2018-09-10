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Четыре российских региона выберут главу во втором туре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Четыре российских региона — Приморский и Хабаровский края, Республику Хакасия, а также Владимирскую область — ждет второй тур голосования на выборах губернатора, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей 9 сентября.

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По данным ЦИК, в первом туре на выборах в Приморье победил единоросс Андрей Тарасенко (46,56%), второе место досталось представителю КПРФ Андрею Ищенко (24,64%), указывает «Интерфакс».

В Хабаровском крае первое место занял кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%), второе — действующий глава региона, единоросс Сергей Шпорт (35,62%).

Лидером голосования в Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов (44,81%), вторая строчка досталась представителю «Единой России» Виктору Зимину (32,42%).

Во Владимирской области 36,42% голосов набрала действующий губернатор Светлана Орлова. Во втором туре с ней сразится кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин (31,19%).

9 сентября в России прошел единый день голосования. Прямые выборы губернаторов состоялись в 22 регионах. Еще в 16 избрали депутатов законодательных органов власти. В Москве в воскресенье состоялись выборы мэра.

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