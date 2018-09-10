Чистая конкуренция: как в России прошел единый день голосования

Прошедший в России единый день голосования стал одним из самых спокойных за последние годы, отметили в Центризбиркоме. При этом главной его неожиданностью оказался результат губернаторских выборов в Хабаровском крае, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Глава ЦИК Элла Памфилова, заявила, что второй тур возможен в одном - трех регионах, и комиссия готова к его проведению. Самым серьезным нарушением в Центризибркоме сочли попытку ввоза в СИЗО в Улан-Удэ заранее заполненных бюллетеней - по этому факту уже возбуждено уголовное дело. На выборах мэра столицы впервые были организованы так называемые "дачные участки" в соседних регионах, где могли отдать свой голос москвичи, уехавшие за город.

Всего в 80 регионах России прошло более 4,5 тыс. референдумов и выборов, в том числе – глав 25 субъектов федерации, четырех мэров и семерых депутатов Госдумы от одномандатных округов. В 22 регионах глав субъектов выбирали жители, еще в трех руководителей избрали местные парламенты. По данным на 20:00, в Москве явка составила 27,54%. Современный стиль управления российской столицей должен быть сохранен, заявил президент РФ Владимир Путин после голосования на выборах мэра Москвы.

Сохранить стиль

Глава государства по традиции отдал свой голос на участке номер 2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Там же он голосовал и в прошлом году – во время выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва.

Пока члены участковой избирательной комиссии сверяли его паспортные данные, глава государства взял со стола значок "Я выбрал мэра" и прикрепил его к пиджаку. Электронная урна не сразу приняла бюллетень Владимира Путина - операция увенчалась успехом лишь с третьей попытки.

- Видимо, не той стороной вставил, — предположил глава государства.

Такое же объяснение дала и глава ЦИК Элла Памфилова.

- У нас КОИБы тоже заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования, надо его вводить обязательно стороной, где заполнено, где поставлена галочка, вниз, чтобы никто не видел, - сказала она.

Сегодня Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством, отметил президент, отвечая на вопрос, какой он видит столицу через пять лет.

- У меня есть возможность сравнивать развитие других крупных мировых центров, подобных Москве. И, без всякого сомнения, у Москвы большие преимущества в развитии сегодня, – сказал он. – Это в значительной степени связано с тем, как организовано управление столицей. Поэтому я рассчитываю, что такой стиль будет сохранен на ближайшую перспективу. Это поможет развиваться такому крупному мегаполису, как наша столица, как Москва, прежде всего, конечно, на благо тех людей, которые здесь живут.

У главы государства поинтересовались, смог бы он работать мэром.

– Я был заместителем мэра (Санкт-Петербурга, – "Известия"), и в общем, мне кажется, работал неплохо. Мне кажется, справился бы с работой и на ступеньку чуть повыше, – пошутил президент.

Труднее всего быть руководителем муниципального образования, отметил Владимир Путин, "потому что напрямую с людьми надо работать".

Выборы "на грядках"

За пост мэра Москвы боролись пять кандидатов. По данным экзит-полов, лидирует действующий столичный градоначальник Сергей Собянин, баллотировавшийся как самовыдвиженец. Он набрал 74 процента голсов, на втором месте бывший депутат Госдумы VI созыва Вадим Кумин (КПРФ) - 10 %, на третьем – депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев - 6%. Далее следуют глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России» (около 6%) и Михаил Балакин от «Союза горожан» - 2%.

Отличительной особенностью прошедших выборов стало продление времени голосования до 22 часов, а также создание избирательных участков за пределами столицы. По замыслу столичных властей, это должно было упростить голосование для москвичей, уезжающих на дачи. Для повышения явки такие участки были открыты в Подмосковье (183), Владимирской (5), Тульской (5) и Калужской (16) областях. По данным на 20:00, явка на "дачных избирательных участках" колеблется в пределах 56-58%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

– Я был сегодня на участке в Подмосковье, воспользовался системой «дачного голосования». Люди приходят, их много, они неравнодушны. Все работает очень четко, – рассказал «Известям» народный артист России Игорь Бутман.

Технология голосования на «дачных» участках была встречена избирателями очень хорошо, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов.

– Мы видим очень неплохие цифры. При том, что выборы не конкурентные. Конкурентов у Сергея Собянина нет - по сути, выборы превратились в площадку для дискуссии между мэрией и гражданами. Люди воспользовались дополнительной возможностью проголосовать, – сказал он.

Участие в голосовании приняли и все кандидаты в мэры. Сергей Собянин признался журналистам, что «волновался, как школьник, который пришел на экзамены, к которым готовился как минимум последние пять лет». В своем блоге мэр написал о чувстве неловкости, которое возникает, «когда ставишь отметку напротив собственного имени».

«Ведь тебя избирают горожане, а не ты сам. И приходить с утреца пораньше проголосовать за себя – это как-то смешно! Как ставить лайк самому себе», - написал Сергей Собянин.

Позднее глава ЦИК Элла Памфилова поручила сотрудникам комиссии проверить информацию о том, что кандидаты в мэры Москвы Сергей Собянин и Михаил Дегтярев сообщили, за кого они проголосовали на выборах.

День тишины и ночь перед выборами мэра Москвы впервые прошли без нарушений, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, не было выявлено и серьезных нарушений в ходе голосования.

Днем появились сообщения о том, что один и тот же мужчина дважды проголосовал на участке №1982 в столичном районе Орехово-Борисово. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что свой гражданский долг выполняли братья-близнецы, рассказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Нарушений на нынешних выборах фактически не было, согласен и Дмитрий Фетисов. То, что зафиксировано – можно считать незначительным, отметил он.

– Даже представитель «Справедливой России» Илья Свиридов признал, что нарушения незначительные. То есть, выборы можно называть абсолютно легитимными - полная чистота процедуры обеспечивается, - пояснил он.

Ни одно поступившее в штаб сообщение о возможных нарушениях в ходе голосования не подтвердилось, сообщили позднее и общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы.

Голоса из космоса

За кресло губернатора Подмосковья боролись шесть кандидатов. По данным областной избирательной комиссии на 22:00, первое место занимал руководящий регионом с 2012 года Андрей Воробьев – 61,32%. Кандидат от КПРФ Константин Черемисов набрал 13,52% голосов, Лилия Белова от «Альянса зеленых» - 7,93%, Кирилл Жигарев от ЛДПР - 5,79, Игорь Чистюхин от «Справедливой России» 4,7% и Борис Надеждин от «Партии Роста» - 4,52%.

Явка на выборах, по данным областного избиркома, составила 37,02%. По словам Андрея Воробьева, в 2018 году в области работало рекордное число избирательных участков - 4250. Из них девять открылись в 6:00, остальные - в 8:00. За ходом голосования следили порядка 12 тыс. наблюдателей.

Голосование за губернатора проходило не только на земле, но и в космосе. Свои голоса за кандидатов непосредственно на МКС отдали космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

– У нас два космонавта, которые находятся на МКС, обращались с заявлением в установленном порядке в избирательную комиссию Московской области и проголосовали, – рассказала председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина. - Это происходило в ЦУПе. Космонавты проголосовали, когда зашли в зону действия спутников.

Серьезных нарушений в ходе голосования в Подмосковье также выявлено не было.

Ставка на обновление

Помимо Москвы и Подмосковья, губернаторские выборы прошли в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской и Владимирской областях, а также в Приморском, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях, Чукотском автономном округе, республиках Якутия и Хакасия. Еще трех глав регионов – в Ямало-Ненецком автономном округе, Ингушетии и Дагестане - выбрали местные парламенты.

В Хабаровском крае, как ожидается, состоится второй тур голосования, так как ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов. После обработки 51% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал на сотую долю процента опережал действующего главу региона, кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта – у обоих более 35% голосов. Подобная ситуация, по словам Эллы Памфиловой, не исключена еще в двух регионах.

– Мы видим торжество той самой конкуренции, в отсутствии которой систему упрекали все эти годы. А абсолютная честность и прозрачность в подсчете голосов заставляет сравнить сегодняшнюю "ночь выборов" с аналогами в США и Европе, – сказал "Известиям" председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – В этом году очень много регионов задействовано в выборах. С учетом того, что региональные кампании стартовали после избрания президента, пик интереса к политике у граждан пройден. И это определенным образом сказалось на явке. А поскольку в стране идет пенсионная реформа и изменение законодательства – мы все видели, что в ходе избирательной кампании снижались рейтинги у «Единой России» и у власти это создает определенные сложности.

В целом по активности избирателей голосование в регионах мало чем отличается от аналогичных избирательных кампаний прошлых лет, заявил "Известиям" заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

– Разница в показателях явки составляет от 1% до 3%. Но точный результат оценивать пока рано, – сказал он. - Можно прогнозировать, что на Чукотке, в Магаданской области и Хабаровском крае активность будет значительно выше, чем на предыдущих выборах глав регионов. На мой взгляд, аналогичная ситуация вероятна также в Республике Саха (Якутия), Хакасии и в Алтайском крае.

Предварительные результаты региональных выборов показали, что в обществе есть запрос на обновление кадров – победили практически все врио губернаторов, назначенные президентом после прошлогодних отставок. Так, в Кемеровской области на 22:30 с большим отрывом лидирует Сергей Цивилев (83,91% голосов по результатам обработки 14,23% протоколов). Он исполняет обязанности губернатора с 1 апреля 2018 года. Бывший глава региона Аман Тулеев снял с себя полномочия в прошлом году после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», вызвавшем широкий общественный резонанс.

В Приморском крае лидирует врио главы края Андрей Тарасенко. По предварительным данным, за него отдали голоса 48,78% избирателей. При этом явка в регионе не дотянула до 30%.

Депутаты ингушского Народного собрания в третий раз избрали главой республики Юнус-Бека Евкурова. Его кандидатуру на эту должность ранее предлагал президент. Самым молодым из российских губернаторов стал новый глава Ямало-Ненецкого автономного округа - 30-летнего Дмитрия Артюхова также избрал местный парламент. В Дагестане депутаты подержали Владимира Васильева, назначенного президентом врио в октябре 2017 года.

Партия власти

В «Единой России» ожидают сохранения большинства в региональных парламентах по результатам выборов, заявил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко. Такой вывод он сделал по результатам предварительных результатов на 21:00. По данным ЦИК, оппозиция лидирует лишь в двух регионах – в Иркутской обасти (КПРФ - свыше 33%) и Забайкальском крае (КПРФ — 26,51%, ЛДПР — 26,24%).

Председатель "Единой России" премьер-министр Дмитрий Медведев голосовал на участке в московском районе Раменки в средней школе №1448. Для подведения итогов прошедшей избирательной кампании он посетил штаб партии, где провел селекторное совещание с регионами. По его словам, ЕР достойно выступила на выборах и «с открытым забралом» обсуждала с экспертами и обычными гражданами самые важные вопросы, в том числе вопросы изменения пенсионного законодательства.

— Партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практических во всех субъектах федерации, где проходили выборы. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные предварительных исследований, который проводились, данные экзит-полов, а где-то уже и данные, которые связаны с подсчетом, уже проведенным избирательными комиссиями, — отметил он. — Эта избирательная кампания проходила в достаточно сложных условиях, поскольку в обществе в настоящий момент проходит острая политическая общественная дискуссия.

Новшества для избирателя

Одним из главных нововведений 2018 года стало привлечение к региональным и муниципальным выборам наблюдателей от общественных палат. Прежде они присутствовали лишь на федеральных выборах. Всего за ходом выборов на избирательных участках по всей стране следили более 120 тыс. наблюдателей.

За процессом волеизъявления можно было наблюдать на сайте «Наш выбор 2018». Видеонаблюдение, по данным ЦИК, осуществлялось в 46 субъектах на более чем 14,5 тыс. избирательных участков и в помещениях тысячи территориальных избирательных комиссий.

Также в ходе голосования применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые упрощают и ускоряют процесс подсчета голосов по сравнению с традиционным – ручным способом. На выборах 9 сентября было продолжено и использование технологии ускоренного ввода данных итоговых протоколов в ГАС "Выборы" с помощью QR-кода.

– В этот региональный ЕДГ избиркомам в основном удалось выдержать тот высокий стандарт информирования о выборах, который был задан в ходе президентской кампании, – заявил "Известиям" директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

По распространению более удобных форм голосования - "мобильный избиратель", продление работы участков - эта кампания была одной из наиболее насыщенных по сравнению с региональным выборами последних лет, подчеркнул эксперт.

Также в воскресенье выбирали мэров жители еще четырех российских городов – Абакана, Якутска, Хабаровска и Томска. А в семи одномандатных округах прошли довыборы депутатов Госдумы. Необходимость в этом появилась из-за того, что семь избранных в сентябре 2016 года парламентариев по разным причинам сдали свои мандаты.

Кроме того, в 16 регионах были избраны депутаты законодательных собраний, и еще в 12 — депутатов горсоветов.

На вечер воскресенья на региональных выборах было зарегистрировано всего одно серьезное нарушение. Как рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, на участке в Улан-Удэ сотрудники привезли в местный изолятор временного содержания семь заранее заполненных бюллетеней. В итоге замглавы УИК № 725 был задержан, возбуждено уголовное дело.