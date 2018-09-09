ЦИК уточнила законные основания для подвоза граждан к избирательным участкам

Председатель ЦИК России Элла Памфилова, комментируя информацию о том, что в ряде регионов в единый день голосования был организован подвоз граждан к избирательным участкам, разъяснила, какие действия считаются законными, а какие — нет. Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщает ТАСС.

По ее словам, «под подвозом следует понимать умышленные действия заинтересованных лиц — кандидатов, избирательных объединений, направленные на предоставление избирателям безвозмездно транспорта для их доставки на избирательный участок в день голосования с целью их голосования за конкретного кандидата или список кандидата». Недопустимым признается подвоз от имени кандидата или партии, отметила она.

При этом Памфилова рассказала о законных случаях подвоза граждан органами госвласти и местного самоуправления в целях обеспечения права избирателей на участие в выборах, когда их место жительства находится в отдаленной местности.

«Есть разбросанные, удаленные поселки, бездорожье, когда люди здоровые, не с ограниченными возможностями, с трудом могут добраться до участка», — пояснила председатель ЦИК.

Также она напомнила об отсутствии у граждан согласно действующему законодательству возможности надомного голосования. Вследствие чего избирательные комиссии вынуждены обращаться в органы власти с просьбой о предоставлении таким людям автобуса.

Другой случаем подвоза на законных основаниях, по словам Памфиловой, является голосование работников предприятий с непрерывным циклом производства, когда предприятие по просьбе избирательной комиссии «может предоставить транспорт» для направления сотрудников к месту избирательного участка.

При этом глава ЦИК обратила внимание на запрет любой агитации в таких автобусах согласно разработанной Центризбиркомом инструкции.

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят 9 сентября в 80 российских регионах.

Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей изберут депутаты заксобраний по представлению президента. Кроме того, в 16 субъектах выберут депутатов заксобраний, а в 12 других пройдут выборы городских дум областных центров. Также в шести регионах планируют провести дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам.