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Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра столицы. Об этом в понедельник, 10 сентября, рассказало «РИА Новости».

«В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы», — цитирует агентство сообщение Кремля.

Отмечается, что по итогам обработки 62% бюллетеней Собянин набирает 69,50% голосов избирателей.

На втором месте — Вадим Кумин (КПРФ) с 11,62% голосов, на третьем — Илья Свиридов («Справедливая Россия») с 7,28%.

Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Михаил Балакин («Союз горожан») получили 6,83% и 1,89% голосов соответственно.

Иностранные наблюдатели отметили открытость выборов мэра Москвы.

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