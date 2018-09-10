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Воробьев набрал более 62% голосов на выборах главы Подмосковья

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев получил на выборах 62,52% голосов по результатам обработки 99,98% протоколов, сообщает ЦИК.

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Кроме Воробьева на пост губернатора претендовали Борис Надеждин (партия «Партия Роста»), Константин Черемисов (Московское областное отделение КПРФ), Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), Лилия Белова (партия «Альянс Зеленых») и Кирилл Жигарев (ЛДПР).

9 сентября в России прошел единый день голосования. Прямые выборы губернаторов состоялись в 22 регионах. Еще в 16 избрали депутатов законодательных органов власти. В Москве в воскресенье состоялись выборы мэра.

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