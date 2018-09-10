Воробьев набрал более 62% голосов на выборах главы Подмосковья

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев получил на выборах 62,52% голосов по результатам обработки 99,98% протоколов, сообщает ЦИК.

За него отдали свой голос 1 337 868 избирателей, отмечает «РИА Новости».

Кроме Воробьева на пост губернатора претендовали Борис Надеждин (партия «Партия Роста»), Константин Черемисов (Московское областное отделение КПРФ), Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), Лилия Белова (партия «Альянс Зеленых») и Кирилл Жигарев (ЛДПР).

9 сентября в России прошел единый день голосования. Прямые выборы губернаторов состоялись в 22 регионах. Еще в 16 избрали депутатов законодательных органов власти. В Москве в воскресенье состоялись выборы мэра.