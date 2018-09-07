Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Прямой эфир
/

Иногда они возвращаются: рэкетиры начали охоту на бизнес, как в 1990-х

Что стоит за похищением коммерсантов в подмосковном Щелково
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Главный слайд
Начало статьи
Иногда они возвращаются: рэкетиры начали охоту на бизнес, как в 1990-х
2018-09-06 16:42:11">
2018-09-06 16:42:11
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подробности успешной операции по ликвидации бандитской шайки, промышлявшей похищениями людей в Подмосковье, были обнародованы на днях СК и МВД. Следователи арестовали нескольких предполагаемых членов ингушской этнической преступной группировки еще летом, на сегодняшний день пятерым из них предъявлены обвинения в тяжких преступлениях. Откуда взялись люди из 1990-х на криминальных просторах современности, разбирался портал iz.ru.

Восточноевропейская рванина
Как этнической преступной группировке из Молдавии удавалось годами бесчинствовать в Подмосковье

Стреляли по ногам и избивали

«Полицейские ГУ МВД по Московской области задержали участников группы, которых подозревают в похищении людей с целью вымогательства денежных средств. Полицейские установили, что злоумышленники, угрожая физической расправой, похитили двоих мужчин и удерживали их в жилом доме. За освобождение требовали 500 тыс. рублей, а также расписки по долговым обязательствам за выполнение строительных работ на сумму свыше 10 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Неприятности у двух бизнесменов начались 3 июля, когда на проспекте 60 лет Октября в Щелково с автомобилем, где они находились, поравнялся серый Range Rover.

«В нашей машине открыли левую заднюю дверь, потом насильно пересадили в Range Rover... В районе МКАД нас заставили надеть куртки на головы, куда везли, мы не понимали», — рассказывает один из пострадавших на кадрах видео в аккаунте СКР на YouTube.

ОПГ_1
Пострадавшие от рук бандитов коммерсанты

Пострадавшие от рук бандитов коммерсанты во время следственных действий

Фото: МВД РФ
«Солнцевская» Испания
Что стоит за операцией Европола по задержанию лидеров российских ОПГ

Как позже выяснили силовики, похитители отвезли бизнесменов в Балашиху, где держали предпринимателей на территории частного домовладения за высоким глухим забором.

«Меня завели в дом, усадили на диван. Вошел Тимур [один из подозреваемых] и сразу выстрелил мне в ногу. Из-за чего я упал, после этого в помещение завели Александра [второй похищенный], произошел выстрел, он тоже упал, и его начали избивать», — продолжает коммерсант (лица потерпевших на видео скрыты, а голос изменен в целях безопасности).

Бандиты требовали пароли от всех банковских карт, облачных приложений, аккаунтов, дающих доступ к денежным средствам. Часть средств им удалось обналичить. Также похитители завладели дорогостоящими автомобилями своих жертв. Пытки и стрельбу по ногам преступники применили для «убедительности своих слов».

ОПГ_1
травматический пистоле

Изъятое при задержании травматическое оружие

Фото: МВД РФ
Идея икс: суд вынес обвинительный приговор банде ГТА
Ради чего на самом деле мигранты из Средней Азии убивали российских водителей

Одному из узников вскоре удалось бежать, второго злодеи отпустили сами для сбора денег. После того как о похищении стало известно сотрудникам правоохранительных органов, следователи щелковского отдела ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело. Как говорится в официальном сообщении МВД, полицейские в Москве одновременно по разным адресам задержали четверых ранее неоднократно судимых жителей Ставропольского края и Подмосковья. По данным подмосковного ГСУ СК, задержанных не четыре, а пять человек.

«Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления, уроженцы Республики Ингушетия», — говорится в пресс-релизе подразделения. Им уже предъявлено обвинение, все пятеро арестованы по решению суда.

Похитители основательно готовились к преступлению — в частности, соучастники применяли технические устройства подавления радиосигналов. Это оборудование, а также пневматическое, травматическое, сигнальное оружие и ножи были изъяты сыщиками во время обысков. Также в рамках дела полиция нашла у задержанных один из похищенных автомобилей.

У одного из предполагаемых членов преступной группы нашли макет пистолета-пулемета Мини-УЗИ. Вероятно, он применялся хозяином для запугивания людей.

Точка в этом расследовании не поставлена — только по словам пострадавших, в их похищении принимали участие не менее 7–8 человек.

Сделано из ореховской
Как самой кровожадной банде 1990-х удалось поставить убийства врагов на конвейер

Что известно об ингушской этнической ОПГ

Ингушская этническая преступная группировка заявила о себе в середине 1990-х. В те годы это сообщество входило в тройку самых опасных преступных анклавов для столичного региона. Как писал «Коммерсант», резкий всплеск преступлений, совершаемых выходцами с Северного Кавказа и Закавказья, пришелся на 1993–1994 годы. Статистика зафиксировала, что выходцы из Чечни, Ингушетии и Грузии стали чаще становиться фигурантами расследований на 50%. И речь шла о тяжких преступлениях против личности, собственности.

Конкретно ингушское преступное сообщество сложилось в конце 1991 года после разделения Чечено-Ингушетии на две независимые республики, считает автор публикации. В среде тогдашних милиционеров она получила название «назрановская». Им приписывали авторство мошеннической схемы с фальшивыми авизо — платежными документами, на основании которых на корсчет банка зачисляется указанная в нем сумма (эта афера получила широкое распространение в Чечне). Эти бумаги активно использовались при реструктуризации банковской системы и создании расчетно-кассовых центров Центробанка в постсоветский период. По липовым ценным бумагам было получено более 4 трлн рублей.

ОПГ_1
Сотрудники полиции во время задержания подозреваемых

Задержание подозреваемых в похищении людей в Подмосковье

Фото: МВД РФ
Томатная очередь
Что делят этнические преступные группировки в России

С помощью незамысловатых фальсификаций преступники получали в буквальном смысле слова грузовики с деньгами.

Еще одной статьей дохода этнической группировки долгие годы считался контроль черного рынка золотодобычи. Сопутствующими доходами мафии оставались вымогательства и похищения людей.

Второй виток беспредельных времен

Но еще в середине прошлого десятилетия можно было говорить о том, что похищения стали экзотикой в России, а этнический криминал частично легализовался. Но — если перефразировать легенду российской криминологии Александра Гурова — лев вновь готовится к прыжку. Эксперт портала iz.ru в области криминальных группировок, пожелавший остаться неназванным, считает, что страна стоит на пороге новой опасности. Малому и среднему бизнесу угрожает армия профессиональных «выбивателей» долгов, действующих максимально жестоко.

От воров поворот: в Испании арестованы трое «законников»
Как на Пиренейском полуострове добивают остатки русской мафии

«Сейчас в стране как никогда много должников — люди теряют солидные суммы, подчас чужие. Причин тому много — обилие инвестиционных компаний разного пошива, например. Резкие скачки курса валюты. Или ситуация с «обнальными» конторами — ЦБ всерьез взялся за этот криминальный бизнес. Часто деньги, отданные в «прачечные», зависают на счетах и у посредников возникают проблемы с клиентам. Цивилизованным путем такую ситуацию не решить — ЦБ же обнальщикам не предоставит справку об изъятии средств. Поэтому появился спрос на лихих ребят, которым плевать на законы и моральные нормы. Коллекторы по сравнению с ними — учтивые официанты. Они стреляют по ногам, избивают до полусмерти, орудуют паяльниками и утюгами, угрожают расправой с семьей, детьми. И этот сектор криминала стремительно захватывает оргпреступность из Дагестана, Чечни и Ингушетии», — считает собеседник.

ОПГ_1
Арсенал преступников 

Арсенал преступников, изъятый при обыске

Фото: МВД РФ

Он напомнил, что в текущем году страна «отмечает» 10 лет со дня ликвидации подразделений по борьбе с оргпреступностью, которые эффективно противостояли не только этническим ОПГ, но и более сложным преступным сообществам (ореховские, измайловские, курганские и пр.).

«Сейчас у силовиков нет структуры, которая сможет оперативно решить проблему отморозков, нападающих на бизнес. История учит нас тому, что такие кланы не останавливаются на выбивании долгов. Их аппетиты быстро растут, а вместе с этим — и число жертв их преступлений», — говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из ворюг в греки
Что известно о масштабной европейской спецоперации против криминалитета из России и Грузии
Око раздора
На юбилее криминального авторитета устроили разборку в стиле 1990-х

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017