Иногда они возвращаются: рэкетиры начали охоту на бизнес, как в 1990-х

Подробности успешной операции по ликвидации бандитской шайки, промышлявшей похищениями людей в Подмосковье, были обнародованы на днях СК и МВД. Следователи арестовали нескольких предполагаемых членов ингушской этнической преступной группировки еще летом, на сегодняшний день пятерым из них предъявлены обвинения в тяжких преступлениях. Откуда взялись люди из 1990-х на криминальных просторах современности, разбирался портал iz.ru.

Стреляли по ногам и избивали

«Полицейские ГУ МВД по Московской области задержали участников группы, которых подозревают в похищении людей с целью вымогательства денежных средств. Полицейские установили, что злоумышленники, угрожая физической расправой, похитили двоих мужчин и удерживали их в жилом доме. За освобождение требовали 500 тыс. рублей, а также расписки по долговым обязательствам за выполнение строительных работ на сумму свыше 10 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Неприятности у двух бизнесменов начались 3 июля, когда на проспекте 60 лет Октября в Щелково с автомобилем, где они находились, поравнялся серый Range Rover.

«В нашей машине открыли левую заднюю дверь, потом насильно пересадили в Range Rover... В районе МКАД нас заставили надеть куртки на головы, куда везли, мы не понимали», — рассказывает один из пострадавших на кадрах видео в аккаунте СКР на YouTube.

ОПГ_1 Пострадавшие от рук бандитов коммерсанты во время следственных действий Фото: МВД РФ

Как позже выяснили силовики, похитители отвезли бизнесменов в Балашиху, где держали предпринимателей на территории частного домовладения за высоким глухим забором.

«Меня завели в дом, усадили на диван. Вошел Тимур [один из подозреваемых] и сразу выстрелил мне в ногу. Из-за чего я упал, после этого в помещение завели Александра [второй похищенный], произошел выстрел, он тоже упал, и его начали избивать», — продолжает коммерсант (лица потерпевших на видео скрыты, а голос изменен в целях безопасности).

Бандиты требовали пароли от всех банковских карт, облачных приложений, аккаунтов, дающих доступ к денежным средствам. Часть средств им удалось обналичить. Также похитители завладели дорогостоящими автомобилями своих жертв. Пытки и стрельбу по ногам преступники применили для «убедительности своих слов».

ОПГ_1 Изъятое при задержании травматическое оружие Фото: МВД РФ

Одному из узников вскоре удалось бежать, второго злодеи отпустили сами для сбора денег. После того как о похищении стало известно сотрудникам правоохранительных органов, следователи щелковского отдела ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело. Как говорится в официальном сообщении МВД, полицейские в Москве одновременно по разным адресам задержали четверых ранее неоднократно судимых жителей Ставропольского края и Подмосковья. По данным подмосковного ГСУ СК, задержанных не четыре, а пять человек.

«Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления, уроженцы Республики Ингушетия», — говорится в пресс-релизе подразделения. Им уже предъявлено обвинение, все пятеро арестованы по решению суда.

Похитители основательно готовились к преступлению — в частности, соучастники применяли технические устройства подавления радиосигналов. Это оборудование, а также пневматическое, травматическое, сигнальное оружие и ножи были изъяты сыщиками во время обысков. Также в рамках дела полиция нашла у задержанных один из похищенных автомобилей.

У одного из предполагаемых членов преступной группы нашли макет пистолета-пулемета Мини-УЗИ. Вероятно, он применялся хозяином для запугивания людей.

Точка в этом расследовании не поставлена — только по словам пострадавших, в их похищении принимали участие не менее 7–8 человек.

Что известно об ингушской этнической ОПГ

Ингушская этническая преступная группировка заявила о себе в середине 1990-х. В те годы это сообщество входило в тройку самых опасных преступных анклавов для столичного региона. Как писал «Коммерсант», резкий всплеск преступлений, совершаемых выходцами с Северного Кавказа и Закавказья, пришелся на 1993–1994 годы. Статистика зафиксировала, что выходцы из Чечни, Ингушетии и Грузии стали чаще становиться фигурантами расследований на 50%. И речь шла о тяжких преступлениях против личности, собственности.

Конкретно ингушское преступное сообщество сложилось в конце 1991 года после разделения Чечено-Ингушетии на две независимые республики, считает автор публикации. В среде тогдашних милиционеров она получила название «назрановская». Им приписывали авторство мошеннической схемы с фальшивыми авизо — платежными документами, на основании которых на корсчет банка зачисляется указанная в нем сумма (эта афера получила широкое распространение в Чечне). Эти бумаги активно использовались при реструктуризации банковской системы и создании расчетно-кассовых центров Центробанка в постсоветский период. По липовым ценным бумагам было получено более 4 трлн рублей.

ОПГ_1 Задержание подозреваемых в похищении людей в Подмосковье Фото: МВД РФ

С помощью незамысловатых фальсификаций преступники получали в буквальном смысле слова грузовики с деньгами.

Еще одной статьей дохода этнической группировки долгие годы считался контроль черного рынка золотодобычи. Сопутствующими доходами мафии оставались вымогательства и похищения людей.

Второй виток беспредельных времен

Но еще в середине прошлого десятилетия можно было говорить о том, что похищения стали экзотикой в России, а этнический криминал частично легализовался. Но — если перефразировать легенду российской криминологии Александра Гурова — лев вновь готовится к прыжку. Эксперт портала iz.ru в области криминальных группировок, пожелавший остаться неназванным, считает, что страна стоит на пороге новой опасности. Малому и среднему бизнесу угрожает армия профессиональных «выбивателей» долгов, действующих максимально жестоко.

«Сейчас в стране как никогда много должников — люди теряют солидные суммы, подчас чужие. Причин тому много — обилие инвестиционных компаний разного пошива, например. Резкие скачки курса валюты. Или ситуация с «обнальными» конторами — ЦБ всерьез взялся за этот криминальный бизнес. Часто деньги, отданные в «прачечные», зависают на счетах и у посредников возникают проблемы с клиентам. Цивилизованным путем такую ситуацию не решить — ЦБ же обнальщикам не предоставит справку об изъятии средств. Поэтому появился спрос на лихих ребят, которым плевать на законы и моральные нормы. Коллекторы по сравнению с ними — учтивые официанты. Они стреляют по ногам, избивают до полусмерти, орудуют паяльниками и утюгами, угрожают расправой с семьей, детьми. И этот сектор криминала стремительно захватывает оргпреступность из Дагестана, Чечни и Ингушетии», — считает собеседник.

ОПГ_1 Арсенал преступников, изъятый при обыске Фото: МВД РФ

Он напомнил, что в текущем году страна «отмечает» 10 лет со дня ликвидации подразделений по борьбе с оргпреступностью, которые эффективно противостояли не только этническим ОПГ, но и более сложным преступным сообществам (ореховские, измайловские, курганские и пр.).

«Сейчас у силовиков нет структуры, которая сможет оперативно решить проблему отморозков, нападающих на бизнес. История учит нас тому, что такие кланы не останавливаются на выбивании долгов. Их аппетиты быстро растут, а вместе с этим — и число жертв их преступлений», — говорит эксперт.